El propio Salvalaggio confirmó que el ataque a su persona fue “mandado” y dio nombres El empresario bolichero primero lo negaba, argumentando que había sido un intento de robo.

El empresario de la noche Juan Manuel Salvalaggio cambió su postura: hasta hoy venía diciendo que el ataque que sufrió en pleno centro había sido en el marco de un intento de robo, pero ahora confirmó que fue “mandado”, algo que se caía de maduro. “No fue un hecho aislado: fue mandado”, escribió la víctima este viernes en su Instagram, tres semanas después del hecho.

Los pesquisas policiales ya hablaban de un ajuste de cuentas o apriete, por las características del hecho. Sin embargo, Salvalaggio había salido a desmentir esa versión días después de la paliza: “Dijeron que fue un ‘ajuste mafioso’. Una locura total. Una mentira absoluta”.

Esta vez, su postura dio un giro y hasta dio nombres. “Y lo digo claro: fue ordenado por Mariano Tomsig, con la complicidad de Martín Quiroga Massa (organizador del show de Babasónicos y Oostil)”, apuntó. Y agregó: “¿El motivo? Porque expuse una maniobra. Tomsig se hacía pasar por una persona con influencias institucionales. Nos hizo preparar y enviar ofertas muy costosas a artistas internacionales, para un supuesto escenario de electrónica en la Fiesta Nacional del Sol, que iba a estar a cargo de Beat Producciones. Firmamos los contratos… pero él desapareció. Tuvimos que hacernos cargo nosotros, para no manchar nuestra reputación. Y perdimos muchísimo dinero”.

“Cuando lo expuse ante funcionarios, corté todo vínculo. Seis meses después, me mandaron a hacer mierda y ahora me tengo que someter a una operación compleja, me cambiaron la vida para siempre. Hoy, los involucrados ya están pagando por lo que hicieron. Agradezco a la Justicia de San Juan por actuar con rapidez y firmeza. Yo no busco escándalo, busco justicia. Y que esto no le pase a nadie más”, cierra el posteo.

Salvalaggio es dueño de boliches y presidente de la Cámara de Discotecas de San Juan (CADISA). Fue molido a golpes el viernes 11 de abril, a eso de las 20, cuando llegaba al edificio donde vive, sobre calle Santa Fe cerca de Salta, en Capital. Los tres atacantes lo golpearon tanto que le produjeron quebraduras en el rostro. Según la versión que la víctima había dado en ese momento, querían llevarlo a la fuerza a su departamento, pero pudo pedir ayuda a unos vecinos y los desconocidos salieron corriendo. Posteriormente fueron detenidos en la zona del Centro Cívico e identificados como Carlos Daniel Ledesma, Mariano Ariel Rivero y Brian Emanuel Espinoza (supuestamente tienen vínculo con la barra de Racing Club), quienes no aceptaron abreviar el proceso en Flagrancia y por eso están a la espera del juicio.

Sobre los otros dos acusados, Mariano Tomsig se encuentra detenido, con prisión preventiva. En tanto, Martín Quiroga Massa también se encontraba aprehendido, pero luego fue excarcelado. Los dos están imputados a una causa penal.