La UNSJ avanza con su robot fumigador: ya se realizan pruebas de campo con este dispotivo

La tecnología aplicada al agro sanjuanino marca un nuevo hito. El robot fumigador desarrollado en el Instituto de Automática (INAUT) , perteneciente a la UNSJ y al CONICET , ha comenzado sus pruebas de campo intensivas, marcando la cuenta regresiva para su llegada al mercado comercial.

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Bajo el nombre técnico de ' Método de aplicación de tratamientos líquidos de acción foliar y brazo motorizado de configuración adaptable' , este sistema no es sólo una pieza de ingeniería avanzada, sino una respuesta directa a los desafíos de la agricultura moderna: la eficiencia y la sostenibilidad.

El robot fumigador fue creado por investigadores del Instituto de Automática (INAUT), de la UNSJ.

El robot, además del tratamiento de plagas, también se puede usar para la aplicación de fertilizantes o cualquier tipo de producto de acción foliar y su tecnología base puede incorporarse en cualquier vriedad de cultivo. Promete reducir el impacto ambiental y optimizar costos en cultivos de olivos, pistachos y cítricos, entre otros.

El proyecto, liderado por los doctores Pedro Bocca, Ricardo Carelli y Carlos Soria , tuvo su germen en la tesis doctoral de Bocca en 2019. Tras atravesar prototipos montados en cuatriciclos y el desarrollo de software complejo durante la pandemia, hoy el robot se enfrenta a condiciones reales de trabajo.

'Estamos haciendo pruebas de campo para comparar el sistema actual con el nuestro. El objetivo es detectar cualquier falla y subsanarla, pensando en un uso continuo y masivo', explicó Pedro Bocca.

Embed - Funcionamiento del Robot Fumigador en una posición lejana al árbol.

Inteligencia Artificial a favor del ambiente

A diferencia de los métodos tradicionales, que utilizan grandes ventiladores generando nubes de químicos que se dispersan por el aire, este robot apuesta por la ultra-precisión.

El funcionamiento se divide en dos pilares tecnológicos:

Detección Inteligente: Mediante un sistema de IA, el equipo analiza muestras de hojas en el lugar, clasificando y determinando el grado de afección del árbol.

Mediante un sistema de IA, el equipo analiza muestras de hojas en el lugar, clasificando y determinando el grado de afección del árbol. Brazo Robótico Adaptable: Una vez detectada la necesidad, un brazo mecánico posiciona picos dosificadores en la zona exacta, permitiendo tratamientos predictivos, preventivos o correctivos.

El llamado de la UNSJ a la industria

Con la tecnología validada y la patente asegurada, el equipo de investigación se encuentra en la búsqueda de fabricantes de maquinaria agrícola o empresas del sector interesadas en producir la versión final.

"Ya estamos en contacto con productores interesados. El ahorro de producto y la mejora en el tratamiento foliar son ventajas competitivas claras", señaló Bocca. El sistema, versátil por naturaleza, puede adaptarse a cualquier cultivo arbóreo y aplicarse tanto para el control de plagas como para la fertilización líquida, posicionando a San Juan a la vanguardia de la AgTech nacional.