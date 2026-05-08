    • 8 de mayo de 2026 - 10:03

    La UNSJ avanza con su robot fumigador: ya se realizan pruebas de campo con este dispotivo

    La UNSJ busca socios estratégicos para la producción masiva de este dispositivo agrícola de avanzada que representa su novena patente.

    La UNSJ ya realiza pruebas de campo con el robot fumigador que crearon científicos sanjuaninos.

    La UNSJ ya realiza pruebas de campo con el robot fumigador que crearon científicos sanjuaninos.

    Foto:

    (UNSJ)
    Por Fabiana Juarez

    La tecnología aplicada al agro sanjuanino marca un nuevo hito. El robot fumigador desarrollado en el Instituto de Automática (INAUT), perteneciente a la UNSJ y al CONICET, ha comenzado sus pruebas de campo intensivas, marcando la cuenta regresiva para su llegada al mercado comercial.

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    Bajo el nombre técnico de 'Método de aplicación de tratamientos líquidos de acción foliar y brazo motorizado de configuración adaptable', este sistema no es sólo una pieza de ingeniería avanzada, sino una respuesta directa a los desafíos de la agricultura moderna: la eficiencia y la sostenibilidad.

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    El robot fumigador fue creado por investigadores del Instituto de Automática (INAUT), de la UNSJ.

    El robot fumigador fue creado por investigadores del Instituto de Automática (INAUT), de la UNSJ.

    El robot, además del tratamiento de plagas, también se puede usar para la aplicación de fertilizantes o cualquier tipo de producto de acción foliar y su tecnología base puede incorporarse en cualquier vriedad de cultivo. Promete reducir el impacto ambiental y optimizar costos en cultivos de olivos, pistachos y cítricos, entre otros.

    De la tesis en la UNSJ a la realidad productiva

    El proyecto, liderado por los doctores Pedro Bocca, Ricardo Carelli y Carlos Soria, tuvo su germen en la tesis doctoral de Bocca en 2019. Tras atravesar prototipos montados en cuatriciclos y el desarrollo de software complejo durante la pandemia, hoy el robot se enfrenta a condiciones reales de trabajo.

    'Estamos haciendo pruebas de campo para comparar el sistema actual con el nuestro. El objetivo es detectar cualquier falla y subsanarla, pensando en un uso continuo y masivo', explicó Pedro Bocca.

    Embed - Funcionamiento del Robot Fumigador en una posición lejana al árbol.

    Inteligencia Artificial a favor del ambiente

    A diferencia de los métodos tradicionales, que utilizan grandes ventiladores generando nubes de químicos que se dispersan por el aire, este robot apuesta por la ultra-precisión.

    El funcionamiento se divide en dos pilares tecnológicos:

    • Detección Inteligente: Mediante un sistema de IA, el equipo analiza muestras de hojas en el lugar, clasificando y determinando el grado de afección del árbol.
    • Brazo Robótico Adaptable: Una vez detectada la necesidad, un brazo mecánico posiciona picos dosificadores en la zona exacta, permitiendo tratamientos predictivos, preventivos o correctivos.

    El llamado de la UNSJ a la industria

    Con la tecnología validada y la patente asegurada, el equipo de investigación se encuentra en la búsqueda de fabricantes de maquinaria agrícola o empresas del sector interesadas en producir la versión final.

    "Ya estamos en contacto con productores interesados. El ahorro de producto y la mejora en el tratamiento foliar son ventajas competitivas claras", señaló Bocca. El sistema, versátil por naturaleza, puede adaptarse a cualquier cultivo arbóreo y aplicarse tanto para el control de plagas como para la fertilización líquida, posicionando a San Juan a la vanguardia de la AgTech nacional.

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