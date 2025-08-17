El Parque de Tecnologías Ambientales canjea material recuperado por nuevo equipo Esta es otra de las medidas que se tomó para favorecer la economía circular.

La Secretaría de Ambiente puso en marcha una nueva medida para fomentar la importancia del reciclado y la economía circular como una política con fines ambientales y económicos. Ahora, firmó un convenio de colaboración con una empresa privada que le permite al Parque de Tecnologías Ambientales (PTA) canjear material reciclable recuperado por equipos pensados para mejorar y optimizar su funcionamiento. El primer intercambio se realizará la semana que viene. El PTA es nuevamente protagonista en el modelo integral de gestión de residuos. En el marco de las políticas provinciales de economía circular y gestión sustentable de recursos, la Secretaría de Ambiente firmó un convenio de asistencia y cooperación con la empresa Ecobat S.A.S, que contempla el intercambio de materiales reciclables recuperados por equipamiento. En este contexto, Federico Ríos, secretario de Ambiente, dijo que el principal objetivo de este convenio es ‘implementar un sistema de canje de materiales reciclables recuperados en el PTA por bienes útiles para fortalecer su infraestructura y su funcionamiento diario’.

Según lo establecido en este convenio, la empresa entregará a la Secretaría de Ambiente un banco de batería de 48V 400Ah, marca SOLUS, que será destinado exclusivamente a garantizar el respaldo energético de los equipos del Parque, lo que garantiza un óptimo funcionamiento frente algunos contratiempos, mejorando su capacidad técnica para el tratamiento y gestión de los residuos. Cabe recordar que un banco de baterías es un conjunto de baterías que se utilizan para almacenar energía eléctrica para su uso durante períodos de baja generación o de cortes.

Por su parte, la Secretaría se comprometió a entregar materiales reciclados y recuperados en el PTA a la empresa, entre los que se encuentran plásticos, nylon, PET, bidones, envases de galletitas, mangueras, bidones blancos, envases de soplado, bazar, bolsones de rafia, pet verde y otros residuos recuperados y enfardados, que totalizan unas 100 toneladas recuperadas en el proceso de separación y clasificación desarrollado diariamente en el PTA, para reducir el impacto ambiental y fomentar la reutilización de recursos.

El funcionario explicó que todas estas toneladas de materiales entregados ingresarán a la planta de reciclado de la empresa. Y que estos elementos, sumados a la parte plástica de la batería una vez desguazada y sometida al adecuado proceso de reciclaje, se terminan transformando en materia prima para llevar a cabo la fabricación de una nueva batería. ‘A través de este acuerdo de cooperación con Ecobat S.A.S, visibilizamos el importante trabajo que desarrolla la provincia en materia ambiental, a través del reciclaje, en este caso de baterías, que son un residuo peligroso. De esta manera, logramos que los mismos sean reutilizados e incluidos nuevamente en el mercado’, dijo el secretario de Ambiente.

Ríos también agregó que, de esta manera, la Secretaría de Ambiente logra completar el modelo de economía circular que se implementa en toda la provincia a través de un modelo integral de gestión de residuos y que busca modificar la forma en que se produce y consume. ‘Frente a la economía lineal de extracción, producción, consumo y desperdicio, la economía circular alienta un flujo constante en el que los residuos puedan ser utilizados como recursos para reingresar al sistema productivo. De esta manera, reducimos nuestros desechos y extraemos menos bienes naturales del planeta’, sostuvo el funcionario.

El primer intercambio se realizará la semana que viene, cuando en el PTA terminen de cargar las 100 toneladas de los materiales recuperados y enfardados en los camiones para su traslado. Al mismo tiempo, la empresa trasladará hasta el Parque el banco de baterías.

El año pasado, el PTA puso en marcha una nueva estrategia que consiste en brindar asesoramiento y acompañamiento a las empresas privadas con el objetivo de que mejoren la calidad de gestión de los residuos sólidos urbanos que genera su actividad. Con esta medida el PTA busca poder recuperar y vender la mayor parte de los materiales reciclables, potenciando el modelo de economía circular implementado en la provincia.

Con esta finalidad, Ambiente firmó un convenio de colaboración con la empresa Arcor que por mes desechaba y enviaba al PTA, en promedio mensual, 60 toneladas de latas más envases de tetra brik, material que no llegaba en condiciones para poderlo recuperar. Y que ahora es aprovechado en un 100%. Esto fue posible porque la empresa adaptó algunas máquinas para mejorar el vaciamiento, lavado y secado de estos envases, efectivizando su posterior prensado y enfardado previo a su venta, evitando que terminen en el relleno sanitario del Parque.

Desde el año pasado, Ambiente también desarrolla una estrategia similar y con los mismos fines con el sector público. Se trata del plan Separar Suma que llevan adelante los municipios para impulsar la separación en origen por parte de los vecinos.

> Las cláusulas

El acuerdo de colaboración entre la Secretaría de Ambiente y la empresa Ecobat S.A.S no implica transferencia de ningún tipo de fondos y se enmarca en las leyes provinciales 1114-L y 513-L, que promueven prácticas responsables y sostenibles.