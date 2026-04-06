Orrego anunció que iniciará acciones civiles luego de un informe difundido en Canal 9: dijo que se trata de una "campaña de falsedades y agravios"

El gobernador de San Juan decidió avanzar con una presentación judicial luego de varias cartas documento.

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El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, anunció que iniciará acciones civiles por daños y perjuicios a raíz de acusaciones difundidas en el programa “Telenueve Denuncia”, que considera falsas, injuriantes y sin sustento verificable.

En ese marco, envió cartas documento al periodista Tomás Méndez, a la productora Telearte y al Grupo Octubre, intimándolos a rectificarse públicamente o ratificar con pruebas las afirmaciones realizadas en un plazo de 24 horas.

En la presentación, Orrego advierte que se le atribuyeron “hechos ilícitos de extrema gravedad” mediante expresiones “manifiestamente inexactas, injuriantes y carentes de sustento fáctico”, presentadas como hechos ciertos, lo que —según señala— excede los límites de la libertad de expresión y afecta su honor y buen nombre. En caso de incumplimiento, el gobernador avanzará con una demanda civil y con las correspondientes acciones por calumnias e injurias.

Además, fuentes oficiales aseguran que esa misma campaña tiene su réplica en la provincia.

El caso se da en un contexto en el que ya son varios los gobernadores que avanzaron con acciones legales contra el mismo periodista, entre ellos Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta), a los que ahora se suma Rogelio Frigerio (Entre Ríos). Asimismo, otros mandatarios como Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Claudio Poggi (San Luis) analizan avanzar en el mismo sentido ante situaciones similares.