Conmoción por la trágica muerte de un ingeniero: era profesor universitario

El trágico accidente sucedió a la altura del kilómetro 177 de esa ruta nacional cuando Lerca Moreno, de 63 años, pinchó un neumático y bajó a la banquina con su Toyota Etios en las afueras de la ciudad de Saladillo, Buenos Aires .

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Cuando estaba en el proceso de cambiar la rueda fue embestido a gran velocidad por un camión y murió en el acto. Tras las pericias policiales de rigor, el cuerpo fue trasladado a la morgue de Saladillo.

Lerca Moreno regresaba a La Plata, donde vive , luego de dar sus habituales clases en el Centro Universitario Regional Saladillo, dependiente la UNLP y donde era docente desde hace más de veinte años, informó Ahora Saladillo .

El trágico accidente sucedió a la altura del kilómetro 177 de esa ruta nacional cuando Lerca Moreno, de 63 años, pinchó un neumático y bajó a la banquina con su Toyota Etios en las afueras de la ciudad de Saladillo . Si bien trascendió este martes, el accidente se produjo el viernes último por la tarde.

Cuando estaba en el proceso de cambiar la rueda fue embestido a gran velocidad por un camión y murió en el acto. Tras las pericias policiales de rigor, el cuerpo fue trasladado a la morgue de Saladillo.

Lerca Moreno regresaba a La Plata, donde vive, luego de dar sus habituales clases en el Centro Universitario Regional Saladillo, dependiente la UNLP y donde era docente desde hace más de veinte años, informó Ahora Saladillo.