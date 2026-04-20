Conmoción por la trágica muerte de un ingeniero: era profesor universitario

El trágico accidente sucedió a la altura del kilómetro 177 de esa ruta nacional cuando Lerca Moreno, de 63 años, pinchó un neumático y bajó a la banquina con su Toyota Etios en las afueras de la ciudad de Saladillo, Buenos Aires.
Lo atropellaron cuando cambiaba una rueda.
El trágico accidente sucedió a la altura del kilómetro 177 de esa ruta nacional cuando Lerca Moreno, de 63 años, pinchó un neumático y bajó a la banquina con su Toyota Etios en las afueras de la ciudad de Saladillo, Buenos Aires.
Cuando estaba en el proceso de cambiar la rueda fue embestido a gran velocidad por un camión y murió en el acto. Tras las pericias policiales de rigor, el cuerpo fue trasladado a la morgue de Saladillo.
Lerca Moreno regresaba a La Plata, donde vive, luego de dar sus habituales clases en el Centro Universitario Regional Saladillo, dependiente la UNLP y donde era docente desde hace más de veinte años, informó Ahora Saladillo.
El trágico accidente sucedió a la altura del kilómetro 177 de esa ruta nacional cuando Lerca Moreno, de 63 años, pinchó un neumático y bajó a la banquina con su Toyota Etios en las afueras de la ciudad de Saladillo. Si bien trascendió este martes, el accidente se produjo el viernes último por la tarde.
Cuando estaba en el proceso de cambiar la rueda fue embestido a gran velocidad por un camión y murió en el acto. Tras las pericias policiales de rigor, el cuerpo fue trasladado a la morgue de Saladillo.
Lerca Moreno regresaba a La Plata, donde vive, luego de dar sus habituales clases en el Centro Universitario Regional Saladillo, dependiente la UNLP y donde era docente desde hace más de veinte años, informó Ahora Saladillo.