Descubrieron en Chubut un nuevo dinosaurio: qué se sabe del Bicharracosaurus

El hallazgo de investigadores del CONICET revela una especie jurásica clave para entender la evolución de los saurópodos en la Patagonia.

Un equipo de científicos del CONICET confirmó el descubrimiento de una nueva especie de dinosaurio en la provincia de Chubut, a partir de fósiles hallados en la formación Cañadón Calcáreo.

El ejemplar fue denominado Bicharracosaurus dionidei y habitó la región durante el período Jurásico Superior, hace más de 150 millones de años. El estudio fue publicado en la revista científica PeerJ, donde se detallan las características anatómicas y el contexto evolutivo del hallazgo, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

Cómo es el Bicharracosaurus De acuerdo con la investigación, Bicharracosaurus pertenece al grupo de los eusaurópodos, dinosaurios herbívoros de gran tamaño y cuello largo. Los restos encontrados —principalmente vértebras dorsales, sacras y caudales— presentan características únicas que permitieron identificarlo como una nueva especie. Entre ellas, se destacan particularidades en la estructura de las vértebras, con cavidades internas complejas que indican adaptaciones evolutivas específicas dentro de su linaje.

Un eslabón clave en la evolución El trabajo científico señala que este dinosaurio ocupa una posición intermedia en el árbol evolutivo de los saurópodos. Esto lo convierte en una pieza fundamental para comprender la transición entre formas más primitivas y los gigantes más avanzados que dominaron el período Cretácico. En particular, aporta información sobre la diversificación temprana de estos animales en el hemisferio sur.

El contexto geológico del hallazgo Los fósiles fueron encontrados en la formación Cañadón Calcáreo, una unidad geológica de gran relevancia en la Patagonia argentina. Este sitio ya había aportado otros restos importantes, pero el Bicharracosaurus permite ampliar el conocimiento sobre los ecosistemas jurásicos de la región. En ese entonces, el área presentaba un ambiente con abundante vegetación, ideal para el desarrollo de grandes herbívoros.