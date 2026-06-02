Caso YPF: la justicia de EE.UU. rechazó un pedido de revisión del fallo que benefició a la Argentina

La Cámara de Apelaciones de Nueva York rechazó el pedido de reconsideración del fondo Burford sobre el fallo de segunda instancia que benefició a la Argentina al anular la condena de US$16.000 millones por la expropiación de YPF.

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Los beneficiarios del fallo de primera instancia (Eton Park y Petersen, financiados por Burford) habían hecho una presentación para que todos los jueces de la Cámara de Apelaciones revisaran la sentencia a favor de la Argentina dictada por tres de sus miembros. Este pedido fue rechazado este martes, tal como esperaban en el Gobierno.

Ahora, el fondo litigante tiene 90 días para intentar el último recurso disponible en la justicia de Estados Unidos, esto es, solicitar una revisión a la Corte Suprema. Los analistas ven pocas chances de que prospere esa estrategia judicial.

Al momento de presentar sus resultados trimestrales ante los accionistas, Burford Capital había admitido: “La probabilidad de obtener más recursos en los tribunales estadounidenses es baja desde un punto de vista estadístico”. Por eso, si bien agotará las instancias judiciales disponibles en Estados Unidos, su estrategia principal es trasladar el reclamo al Ciadi, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial.

Desde la Procuración del Tesoro confirmaron el rechazo de la justicia estadounidense al pedido de Burford. “La decisión del tribunal, que niega la solicitud de revisión del fallo por el pleno de los integrantes activos de la Cámara de Apelaciones, constituye un nuevo respaldo a la solidez jurídica de la posición sostenida por la República Argentina durante el proceso de apelación y reafirma la sentencia favorable obtenida por nuestro país”, dijeron.

El comunicado oficial agregó: “Este resultado representa un nuevo hito para la defensa de los intereses del Estado Nacional y ratifica la importancia de sostener una política jurídica internacional basada en el rigor técnico, la coordinación institucional y la defensa soberana del interés público”.

Horacio Marín, titular de la petrolera estatal, celebró la noticia en su cuenta de X: “Para YPF es un capítulo muy relevante porque nos permite consolidar nuestro Plan 4x4, impulsar las exportaciones, proyectarnos hacia el 2031 y posicionar a la Argentina como un proveedor confiable de energía para el mundo. Esto nos impulsa a seguir trabajando con determinación y confianza en el futuro de YPF, generando valor para la compañía y sus accionistas”.

El presidente Javier Milei compartió la novedad y escribió: “Nuevo éxito en la justicia de Nueva York para YPF”. Por su parte, el ministro de Economía Luis Caputo resaltó que se trata de una excelente noticia.

El reclamo de Burford, camino al Ciadi

Mientras agota los recursos que le quedan disponibles en la justicia estadounidense, Burford advirtió que seguirá reclamando por la vía del arbitraje internacional, en virtud de los tratados de inversión bilateral que la Argentina tiene con España (en lo que respecta a Petersen) y con Estados Unidos (en lo relativo a Eton Park).

“El arbitraje es un proceso que dura varios años (un caso promedio del Ciadi dura 4,4 años), pero es totalmente capaz de alcanzar el mismo resultado que un tribunal de primera instancia estadounidense”, argumentó Burford en relación con la sentencia original que obligaba a la Argentina a pagar US$16.000 millones.

A la vez, detalló que 86% de las 51 demandas arbitrales entre inversores y Estados presentadas contra la Argentina se han resuelto a favor de los primeros.