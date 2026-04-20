    • 20 de abril de 2026 - 08:34

    Comienza el tratamiento de la Ley de Hojarasca en Diputados

    La Libertad Avanza inicia la discusión en comisión este martes con presencia de funcionarios.

    En Diputados comenzará la discusión.

    En Diputados comenzará la discusión.

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    La Cámara de Diputados activará este martes el tratamiento de la Ley de Hojarasca en comisión, pero no llevará el proyecto el recinto el miércoles, como había trascendido.

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    La Libertad Avanza (LLA) decidió no convocar a una sesión esta semana para avanzar con la ley impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

    Este martes a las 15 se reunirá el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, donde expondrán funcionarios del Poder Ejecutivo.

    Está previsto que asistan Matías Fariña, secretario de Transformación del Estado y Función Pública, y Alejandro Cacace, secretario de Desregulación y ex diputado nacional.

    Tras la ronda de consultas, los titulares de las comisiones, Santiago Santurio y Nicolás Mayoraz, tienen previsto pasar el dictamen a la firma. Si bien en principio trascendió que buscarían sesionar el miércoles, eso finalmente no sucederá.

    El proyecto, redactado por Sturzenegger, propone la eliminación de normativas que el Ejecutivo considera anacrónicas o superadas por leyes más modernas

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