Patentes: Diputados frenó el debate en medio del rechazo industrial

La Cámara de Diputados suspendió el tratamiento del <a href="#">debate por el Tratado de Patentes en Argentina y su impacto en la industria</a>, en un contexto de fuerte polémica. La discusión por Patentes quedó atravesada por el rechazo de los laboratorios nacionales y la falta de consensos políticos para avanzar con una iniciativa clave del Gobierno.

Los caciques del PJ evitaron confrontar con el oficialismo y apuntaron directo a Milei

La suspensión del debate se produjo a pedido del Ministerio de Desregulación, y no tiene aún una nueva fecha definida para su tratamiento . El plenario de comisiones debía analizar el acuerdo que forma parte del vínculo comercial entre Argentina y Estados Unidos.

Uno de los puntos más conflictivos es el Capítulo II del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) , que genera rechazo en el sector farmacéutico local. Las cámaras CILFA y Cooperala advirtieron que su aprobación implicaría una cesión de soberanía en políticas de propiedad intelectual.

El eje del conflicto radica en que las patentes tendrían una vigencia de 20 años , lo que impacta directamente en la industria de medicamentos, donde se manejan inversiones millonarias y precios sensibles para la población.

Desde el oficialismo aseguran que Argentina no puede modificar el capítulo cuestionado , ya que no realizó reservas al momento de adherir al tratado en 1998. Esto obliga a votar el acuerdo tal como está redactado.

Además, el Gobierno sostiene que la adhesión facilitaría el acceso al sistema internacional de patentes, beneficiando tanto a empresas como a instituciones científicas. Entre los ejemplos mencionados figuran laboratorios nacionales que ya operan en el exterior bajo este esquema.

En paralelo, se recordó que el presidente Javier Milei eliminó normativas de 2012 que favorecían a laboratorios locales, lo que reavivó el debate sobre el equilibrio entre innovación, costos y acceso a medicamentos.

Una disputa histórica en la industria farmacéutica

El enfrentamiento entre laboratorios nacionales y extranjeros no es nuevo. Se trata de una disputa que se remonta a la década del 90, cuando se discutió la legislación sobre patentes en el país.

Mientras los laboratorios locales defienden la posibilidad de producir medicamentos más accesibles, las compañías internacionales reclaman protección para sus inversiones en investigación y desarrollo.