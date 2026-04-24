Conmoción en Mendoza: murió el bebé que sufrió el "síndrome del niño sacudido" y que tiene a su padrastro detenido

Murió el bebé de 20 meses que había sido internado con lesiones cerebrales en Mendoza . Estaba en el Hospital Notti y su padrastro fue acusado de haberle dado una golpiza. E l caso causó conmoción en la vecina provincia ya que el nene había ingresado a urgencias y tenía muerte cerebral.

Conmoción: un hombre mató a sus siete hijos y a otro nene en un brutal ataque

Las lesiones que presentaba eran compatibles con el denominado “síndrome del niño sacudido”, lo que activó el protocolo por parte de las autoridades que derivó en la captura e imputación del padrastro del nene.

El hombre, identificado como Cristian Gonzalo Fragapane, era la pareja de la mamá del menor y fue imputado por tentativa de homicidio agravado por alevosía. La orden de la detención llegó por parte de la Fiscalía de Homicidios.

Según pudo saber TN, la familia del papá biológico está preocupada por el hermano mellizo de la víctima. El nene podría quedar bajo la guarda pública porque aún no concluyeron los trámites y controles para que permanezca bajo el cuidado de su papá.

Ahora, los familiares piden que se acelere el expediente para que el menor no sea institucionalizado y pueda estar con su familia.

El caso que causó conmoción

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, las autoridades indicaron que el intento de homicidio ocurrió el 10 de abril en el barrio Las Lomas, en Luján de Cuyo, detalló el diario UNO de Mendoza.

Fragapane estaba cuidando al nene y a su hermano mellizo y, durante ese periodo, presuntamente agarró a la víctima por el tórax y lo sacudió de manera violenta, lo que le provocó las lesiones cerebrales.

Tras conocerse el hecho, la Justicia provincial impuso una restricción de acercamiento a la madre y su pareja, con quienes convivían los nenes, pero ahora las pericias señalan al padrastro como el principal sospechoso.