Conmoción por la muerte de una abogada que había denunciado a su expareja por difundir imágenes íntimas

Trascendió una exposición policial de principios de marzo donde la víctima relataba episodios de maltrato y extorsión.

El trágico hallazgo del cuerpo de Shadia Altamirano, una abogada de 29 años, en la ciudad de Pinto, Santiago del Estero, podría dar un giro tras trascender la existencia de antecedentes judiciales que situarían el hecho en un presunto contexto de vulnerabilidad y violencia de género. Si bien la justicia investiga el caso bajo la hipótesis inicial de un suicidio, una denuncia radicada previamente por la víctima expondría una supuesta trama de maltrato sistemático y amedrentamiento.

Según la copia de la denuncia, a la que tuvo acceso el medio Visión Santiagueña, apenas un mes antes de su fallecimiento, el 1 de marzo de 2026, la joven profesional se habría presentado ante la Comisaría de la Mujer y la Familia N° 15 para radicar una denuncia penal contra quien fuera su pareja durante nueve años. El acta policial describiría un presunto escenario de maltrato físico, psicológico y violencia sexual.

De acuerdo con las declaraciones allí plasmadas, la relación —que habría finalizado días antes de la exposición policial— se habría tornado “insostenible” debido a la agresividad de su expareja. El detonante de esta presentación judicial habría sido la aparente difusión de imágenes íntimas de la joven en grupos de mensajería.

Uno de los puntos más delicados que se desprenderían del acta radica en el relato de la víctima sobre supuestas amenazas orientadas a evitar que buscara ayuda en la justicia. Según consta en la denuncia, el hombre se habría jactado de contar con cierta impunidad, asegurando que sus conexiones familiares y políticas lo protegerían.

La víctima habría dejado asentado formalmente que el denunciado utilizaría como método de coacción la influencia de su entorno: habría mencionado tener un familiar que se desempeña como fiscal, además de insinuar presuntos vínculos políticos por parte de su padre.