    • 24 de abril de 2026 - 19:40

    Persecución en la Costanera terminó con un detenido acusado de disparar contra una pareja: tenía marihuana y cocaína

    Se trata de Matías Ezequiel Aguilera, de 35 años. Fue detenido tras una persecución policial y quedó vinculado a una causa por abuso de armas y otra federal por estupefacientes.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre de 35 años fue detenido este viernes por personal de la Comisaría 30 tras una persecución en la zona de la Costanera, en el marco de una investigación por un hecho de abuso de armas ocurrido días atrás. El aprehendido fue identificado como Matías Ezequiel Aguilera, con domicilio en el barrio Los Pinos, en Rivadavia.

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    Según informaron fuentes policiales, el sospechoso circulaba a bordo de un Fiat Uno Fire -vehículo que era intensamente buscado- cuando fue detectado por los efectivos. Al advertir la presencia policial, intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente interceptado.

    El hecho por el que se lo investigaba en la Villa Obrera

    El procedimiento se vincula con un episodio ocurrido el pasado 11 de abril, cuando un automóvil de similares características persiguió a una motocicleta con una pareja a bordo en la zona de Villa Obrera, efectuando al menos un disparo con arma de fuego. A partir de ese momento, se inició una investigación para identificar al conductor.

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    Tras la detención, intervino el fiscal de la UFI Genérica, quien dispuso el secuestro del vehículo y la aprehensión del acusado. Sin embargo, en el rodado no se encontró el arma utilizada en el ataque.

    Posteriormente, con orden de allanamiento, los efectivos se trasladaron al domicilio de Aguilera en el barrio Los Pinos. Allí tampoco se halló el arma de fuego, pero sí una importante cantidad de sustancias estupefacientes: aproximadamente 270 gramos de marihuana, 273 gramos de cocaína y dos balanzas de precisión.

    Por este motivo, el detenido quedó vinculado a una causa por abuso de armas y además a una investigación federal por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

    El operativo fue encabezado por el comisario Luis León, jefe de la Comisaría 30, junto al subcomisario Abel Ahumada, con la participación del oficial principal Franco Núñez, el oficial ayudante Federico Illanes y personal policial, con colaboración de la UFI Genérica.

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