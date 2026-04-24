    • 24 de abril de 2026 - 17:51

    Detuvieron a un concejal de LLA: cayó con auto con pedido de secuestro

    El concejal de La Libertad Avanza fue arrestado en un control vehicular al detectarse que el auto tenía pedido de secuestro y documentación irregular.

    Impactante: detuvieron a Eugenio Esteban Fernández, concejal de LLA, con auto robado y papeles dudosos. &nbsp;

    Impactante: detuvieron a Eugenio Esteban Fernández, concejal de LLA, con auto robado y papeles dudosos.

     

    Foto:

    El concejal de La Libertad Avanza Eugenio Esteban Fernández fue detenido en un operativo policial en San Vicente, Buenos Aires, luego de que se comprobara que el vehículo que conducía tenía un pedido de secuestro activo.

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    Detención a concejal de LLA en control vehicular

    El hecho ocurrió en la intersección de la ruta 58 y Juan Pablo II, donde efectivos del Comando de Patrullas detuvieron a Fernández, de 57 años y miembro del Concejo Deliberante de Presidente Perón. Durante el procedimiento, los agentes identificaron que el rodado presentaba irregularidades legales graves.

    Según fuentes policiales, el funcionario conducía un Renault Sandero azul oscuro, el cual registraba un pedido de secuestro vigente desde marzo de 2024, emitido por un juzgado federal de Lomas de Zamora. Este dato fue clave para avanzar con la detención a concejal de LLA.

    Irregularidades en la documentación

    Durante la inspección del vehículo, los efectivos detectaron anomalías en la cédula automotor, especialmente en la numeración, lo que generó sospechas de documentación adulterada. Este elemento agravó la situación judicial del edil.

    La causa quedó en manos de la UFI descentralizada N°1 de San Vicente, mientras que la Justicia Federal dispuso investigar bajo la figura de encubrimiento, sin descartar otros posibles delitos vinculados al uso del vehículo.

    Avanza la investigación judicial

    El concejal fue trasladado junto al vehículo a una dependencia policial, donde se realizaron las primeras actuaciones. La investigación busca determinar el origen del automóvil, la autenticidad de los papeles y el grado de responsabilidad del funcionario.

    El expediente continúa en desarrollo y no se descartan nuevas medidas judiciales en el marco de la causa por detención a concejal de LLA, que suma tensión política en la provincia de Buenos Aires.

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