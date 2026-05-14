    • 14 de mayo de 2026 - 15:29

    Extendieron la prisión preventiva del acusado de intentar matar a su tío tras descubrirlo con su pareja en Cochagual

    La Justicia de San Juan prorrogó por cuatro meses la preventiva y la investigación contra Juan Marcelo Verón Mariño, imputado por tentativa de homicidio tras atacar brutalmente a su tío en Sarmiento.

    Este es el hombre que dejó al borde de la muerte a su tío tras descubrir una infidelidad en Cochagual

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Justicia de San Juan resolvió este jueves 14 de mayo extender por cuatro meses la investigación penal preparatoria y la prisión preventiva contra Juan Marcelo Verón Mariño, el changarín acusado de intentar asesinar a su tío luego de descubrir que mantenía una relación con su pareja en la localidad de Cochagual, departamento Sarmiento.

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    Verón Mariño está imputado por el delito de tentativa de homicidio y permanece alojado en el Penal de Chimbas desde noviembre pasado, cuando fue detenido luego de atacar a su tío, Wilfredo Verón, con una llave de tubo metálica de aproximadamente 40 centímetros.

    De acuerdo con la investigación judicial, el hecho ocurrió durante la madrugada del 14 de noviembre en una finca ubicada en calles Avellaneda y Corrientes, en Cochagual. El acusado convivía allí junto a su pareja y sus dos hijos pequeños, con autorización de la víctima, quien además era su tío.

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    Según expuso la Fiscalía durante las audiencias, todo comenzó cuando Verón Mariño le preguntó a su pareja si mantenía una relación sentimental con su tío. La mujer confirmó el vínculo y ambos se dirigieron al dormitorio donde descansaba Wilfredo Verón. Allí, el acusado volvió a consultar sobre la relación y el hombre también admitió el romance.

    La confesión derivó en una fuerte discusión que terminó de manera violenta. Siempre según la acusación, el imputado tomó una llave de tubo que estaba entre las herramientas de la vivienda y golpeó reiteradamente a su tío en la cabeza y distintas partes del cuerpo.

    La víctima quedó inconsciente, tendida en medio de un charco de sangre. Posteriormente fue trasladada primero al hospital de Media Agua y luego al Hospital Guillermo Rawson, donde permaneció internada en terapia intensiva con un cuadro de politraumatismo severo.

    Los estudios médicos incorporados a la causa confirmaron fracturas en huesos del cráneo, lesiones faciales y daños en mandíbula y órbita ocular.

    Entre las pruebas reunidas por la Fiscalía figuran testimonios de familiares y vecinos, informes policiales, estudios médicos y el secuestro de la llave de tubo utilizada en la agresión.

    Inicialmente, el caso había sido investigado como lesiones graves, pero luego el Ministerio Público Fiscal agravó la calificación legal a tentativa de homicidio debido a la brutalidad del ataque y el riesgo de muerte que sufrió la víctima.

    Con la nueva resolución judicial, tanto la investigación como la prisión preventiva del imputado continuarán vigentes durante los próximos cuatro meses mientras avanza la causa penal.

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