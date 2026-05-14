    • 14 de mayo de 2026 - 11:00

    Hallaron ocultos entre malezas una heladera y una carretilla robadas de una escuela de Angaco

    Los elementos habían sido sustraídos del depósito de la Escuela Marambio.

    Robo en escuela de Angaco.

    Robo en escuela de Angaco.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Efectivos de la Subcomisaría San Isidro recuperaron una heladera y una carretilla que habían sido robadas de la Escuela Marambio, en el departamento Angaco, durante un operativo de rastrillaje realizado en la zona.

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    El hecho había sido denunciado el pasado lunes 12 de mayo por la directora del establecimiento educativo, ubicado sobre calle Santa Elena, entre Divisoria y Plumerillo.

    Según consta en la denuncia, personas desconocidas ingresaron al depósito de la institución y sustrajeron distintos elementos pertenecientes a la escuela.

    Tras iniciar tareas investigativas y recorridas por las inmediaciones, alrededor de las 21:30 los uniformados hallaron una heladera marca Bambi de color blanca y una carretilla naranja ocultas entre la maleza, en inmediaciones de callejón Castro y calle Santa Elena, a unos 500 metros al norte del edificio escolar.

    Posteriormente, la directora fue convocada al lugar y reconoció la heladera como uno de los objetos robados del establecimiento.

    Los elementos recuperados fueron secuestrados y trasladados a sede policial, mientras continúa la investigación para identificar a los autores del hecho.

    La causa quedó caratulada como hurto y es investigada por la UFI Delitos contra la Propiedad.

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