Hallaron ocultos entre malezas una heladera y una carretilla robadas de una escuela de Angaco

Efectivos de la Subcomisaría San Isidro recuperaron una heladera y una carretilla que habían sido robadas de la Escuela Marambio, en el departamento Angaco, durante un operativo de rastrillaje realizado en la zona.
Los elementos habían sido sustraídos del depósito de la Escuela Marambio.
Efectivos de la Subcomisaría San Isidro recuperaron una heladera y una carretilla que habían sido robadas de la Escuela Marambio, en el departamento Angaco, durante un operativo de rastrillaje realizado en la zona.
El hecho había sido denunciado el pasado lunes 12 de mayo por la directora del establecimiento educativo, ubicado sobre calle Santa Elena, entre Divisoria y Plumerillo.
Según consta en la denuncia, personas desconocidas ingresaron al depósito de la institución y sustrajeron distintos elementos pertenecientes a la escuela.
Tras iniciar tareas investigativas y recorridas por las inmediaciones, alrededor de las 21:30 los uniformados hallaron una heladera marca Bambi de color blanca y una carretilla naranja ocultas entre la maleza, en inmediaciones de callejón Castro y calle Santa Elena, a unos 500 metros al norte del edificio escolar.
Posteriormente, la directora fue convocada al lugar y reconoció la heladera como uno de los objetos robados del establecimiento.
Los elementos recuperados fueron secuestrados y trasladados a sede policial, mientras continúa la investigación para identificar a los autores del hecho.
La causa quedó caratulada como hurto y es investigada por la UFI Delitos contra la Propiedad.