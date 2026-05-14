Hallaron ocultos entre malezas una heladera y una carretilla robadas de una escuela de Angaco

Efectivos de la Subcomisaría San Isidro recuperaron una heladera y una carretilla que habían sido robadas de la Escuela Marambio, en el departamento Angaco, durante un operativo de rastrillaje realizado en la zona.

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El hecho había sido denunciado el pasado lunes 12 de mayo por la directora del establecimiento educativo, ubicado sobre calle Santa Elena, entre Divisoria y Plumerillo.

Según consta en la denuncia, personas desconocidas ingresaron al depósito de la institución y sustrajeron distintos elementos pertenecientes a la escuela.

Tras iniciar tareas investigativas y recorridas por las inmediaciones, alrededor de las 21:30 los uniformados hallaron una heladera marca Bambi de color blanca y una carretilla naranja ocultas entre la maleza, en inmediaciones de callejón Castro y calle Santa Elena, a unos 500 metros al norte del edificio escolar.

Posteriormente, la directora fue convocada al lugar y reconoció la heladera como uno de los objetos robados del establecimiento.

Los elementos recuperados fueron secuestrados y trasladados a sede policial, mientras continúa la investigación para identificar a los autores del hecho.

La causa quedó caratulada como hurto y es investigada por la UFI Delitos contra la Propiedad.