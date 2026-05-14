Baño de sangre: pescó a su esposa teniendo sexo con su mejor amigo debajo de un árbol y lo aniquiló a puñaladas

Un hombre sorprendió a su pareja teniendo sexo con un amigo bajo un árbol de algarrobo blanco y luego de atacarlos a golpes, asesinó al amante a puñaladas . Ahora está a un paso del juicio oral y podría recibir una pena de hasta 25 años.

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El violento episodio ocurrió el 27 de junio de 2022 en una zona denominada la “pista de aviación”, en la localidad de Monte Quemado, Santiago del Estero.

Según precisó el fiscal Gabriel Gómez, en base a la investigación del caso, Esteban Raúl Ybarra convivía hace 12 años con Flavia “Ñata” Díaz, con quien tuvo cinco hijos.

En su declaración, Díaz contó que la tarde anterior había ido a la casa de unos amigos a jugar al fútbol. Luego, se dirigieron a la casa de Luis Alejandro Abregú, su amante. Allí comieron pizzas y tomaron alcohol.

Ya de madrugada, el hombre acompañó a la mujer hasta su casa , en el barrio Aeropuerto, pero en el camino frenaron para tener sexo debajo de un árbol . Fue en ese momento cuando apareció Ybarra y los sorprendió .

Enseguida el agresor comenzó a atacar a golpes a Abregú. En ese contexto, su esposa intentó separarlos, pero él le pegó una trompada en la cara. Poco después sacó un cuchillo tipo carnicero y apuñaló al amante de su pareja.

Luego de herir de gravedad a Abregú, Ybarra lo abandonó en el lugar. “Esteban me llevó en hombros a casa, me puso en la cama y limpió la sangre”, declaró “Ñata” en la Justicia, según precisó El Liberal.

La víctima caminó y finalmente cayó sin vida frente a la casa de un amigo. El informe forense informó que tenía “una herida de cinco centímetros de ancho a la altura del tórax”. La víctima caminó y finalmente cayó sin vida frente a la casa de un amigo. El informe forense informó que tenía “una herida de cinco centímetros de ancho a la altura del tórax”.

Luego de casi tres años, las partes acudieron ante el vocal Raúl Santucho en la audiencia de etapa intermedia. La defensa, a cargo de Malena Bustos y Pedro Orieta solicitó pericias psiquiátricas para Ybarra porque sostiene que se trató de un homicidio en estado de emoción violenta.

Sin embargo, todo indicaría que el fiscal Gómez pediría la elevación a juicio oral para que un tribunal determine el destino de Ybarra, sobre quien podría recibir condena entre 8 y 25 años de prisión por el delito de “homicidio simple”.