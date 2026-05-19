Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: Jana lloró al recordar a Diego y complicó a Leopoldo Luque

El juicio por la muerte de Diego Maradona tuvo este martes una jornada marcada por la declaración de Jana Maradona y por la exposición de chats atribuidos al neurocirujano Leopoldo Luque, presentados por el abogado Fernando Burlando.

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Durante la audiencia, Burlando leyó conversaciones entre Luque y Maxi Pomargo vinculadas a la discusión sobre la modalidad de internación de Maradona tras su operación . En esos mensajes, el médico lanzó fuertes descalificaciones hacia Jana y el entorno familiar.

“Es una pel***** esta piba . Te juro que no lo creo”, habría escrito Luque. Luego agregó: “Están re locos”. En otro tramo de la conversación se leyó: “Ya está amigo, domiciliario”, además de frases en las que aseguraba haberse enfrentado con integrantes de la familia: “Me peleé con todos. Dalma, de culo, pero la di vuelta. Me lucí”. También se reprodujo un audio en el que el médico admitía: “Me re planteé mal”.

En paralelo , Jana Maradona declaró durante varias horas ante el tribunal y reconstruyó la relación de su padre con el equipo médico, especialmente con Luque, a quien describió como un hombre de extrema confianza para el exfutbolista.

“Mi papá lo quería y adoraba”, sostuvo, al tiempo que explicó que todos los profesionales de salud respondían a Luque y que ella confiaba en su trabajo.

La hija del exjugador también relató cómo se definió la internación domiciliaria luego de la cirugía por el hematoma subdural. Según contó, el equipo médico presentó dos alternativas: una clínica de rehabilitación o una atención domiciliaria permanente.

En ese contexto, aseguró que Luque rechazó la posibilidad de una clínica y defendió la internación en una casa con asistencia médica las 24 horas. “Nos dijo que era la mejor opción y que iba a ser un lugar más amigable para él”, declaró.

Entre lágrimas, Jana describió además las condiciones en las que estaba instalada la habitación donde permanecía su padre. “La cama era normal. Tampoco había aparatología”, afirmó, y agregó que habían improvisado algunas modificaciones en el ambiente para reducir ruidos y brindar privacidad.

También recordó los últimos días antes de la muerte de Maradona y señaló que el exfutbolista presentaba signos visibles de deterioro físico. “Se lo notaba hinchado, con los ojos hinchados y la voz ronca”, expresó.