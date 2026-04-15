A San Martín le adelantaron el partido contra Midland y jugará este sábado

El cotejo del Verdinegro en Buenos Aires estaba inicialmente programado para el domingo pero por Copa Argentina, el local adelantó 24 horas.

Viaje. El plantel de San Martín entrenará este jueves y luego viajará a Buenos Aires para jugar contra Midland.

Casi contrarreloj se prepara Atlético San Martín para arrancar la etapa de Alejandro Schiapparelli al frente del equipo tras la salida de Ariel Martos. La Primera Nacional modificó horarios y Midland pidió adelantar para el sábado a las 15 por sus compromisos de Copa Argentina.

El Gringo asumió el martes y este jueves ya viajará con el plantel Verdinegro para afrontar el partido por la fecha 10 de la Zona B de la Primera Nacional ante Midland, con Juan Cruz Robledo como juez principal. Un día menos para trabajar en lo que pretende el nuevo DT sanjuanino aunque con la ventaja que venía desde la pretemporada con el grupo.

Midland viene de empatar como visitante ante Nueva Chicago y está en la quinta posición, en zona de Reducido, con 13 puntos. Ganó tres partidos, empató cuatro y perdió solamente uno, en un gran inicio de temporada para un equipo que viene de ascender desde la B Metro.

San Martín necesita puntos, necesita respuestas, necesita identidad. El momento es complejo. Schiapparelli insistirá mucho en la recuperación anímica de un grupo que sintió este arranque en falso.

ARBITROS DE LA FECHA Fecha 10 - Zona A