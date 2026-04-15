    • 15 de abril de 2026 - 20:11

    A San Martín le adelantaron el partido contra Midland y jugará este sábado

    El cotejo del Verdinegro en Buenos Aires estaba inicialmente programado para el domingo pero por Copa Argentina, el local adelantó 24 horas.

    Viaje. El plantel de San Martín entrenará este jueves y luego viajará a Buenos Aires para jugar contra Midland.

    Viaje. El plantel de San Martín entrenará este jueves y luego viajará a Buenos Aires para jugar contra Midland.

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    Por Ariel Poblete

    Casi contrarreloj se prepara Atlético San Martín para arrancar la etapa de Alejandro Schiapparelli al frente del equipo tras la salida de Ariel Martos. La Primera Nacional modificó horarios y Midland pidió adelantar para el sábado a las 15 por sus compromisos de Copa Argentina.

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    El Gringo asumió el martes y este jueves ya viajará con el plantel Verdinegro para afrontar el partido por la fecha 10 de la Zona B de la Primera Nacional ante Midland, con Juan Cruz Robledo como juez principal. Un día menos para trabajar en lo que pretende el nuevo DT sanjuanino aunque con la ventaja que venía desde la pretemporada con el grupo.

    Midland viene de empatar como visitante ante Nueva Chicago y está en la quinta posición, en zona de Reducido, con 13 puntos. Ganó tres partidos, empató cuatro y perdió solamente uno, en un gran inicio de temporada para un equipo que viene de ascender desde la B Metro.

    San Martín necesita puntos, necesita respuestas, necesita identidad. El momento es complejo. Schiapparelli insistirá mucho en la recuperación anímica de un grupo que sintió este arranque en falso.

    ARBITROS DE LA FECHA

    Fecha 10 - Zona A

    Sábado 18 de abril

    15.00: Los Andes vs San Telmo // Lucas Comesaña

    15.30: All Boys vs Acassuso // Franco Acita

    15.30: Morón vs Colón // Álvaro Carranza

    16.30: Godoy Cruz vs San Miguel // Matías Billione Carpio

    20.00: Ciudad de Bolívar vs Deportivo Madryn // Juan Ignacio Nebbietti

    Domingo 19 de abril

    15.00: Estudiantes vs Chaco For Ever // Gabriel Gutiérrez

    15.00: Almirante Brown vs Central Norte // Julián Jerez

    15.00: Mitre (SDE) vs Ferro // Fabrizio Llobet

    19.30: Racing de Córdoba vs Defensores de Belgrano // Gonzalo Pereira

    Zona B

    Sábado 18 de abril

    15.00: Midland vs San Martín (San Juan) // Juan Cruz Robledo

    16.30: Quilmes vs Chicago // Maximiliano Manduca

    20.00: Patronato vs Deportivo Maipú // Nahuel Viñas

    Domingo 19 de abril

    14.00: Colegiales vs Temperley // Daniel Zamora

    15.30: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) vs Almagro // Maximiliano Macheroni

    19.00: San Martín (Tucumán) vs Tristán Suárez // Juan Pablo Loustau

    20.00: Gimnasia y Tiro (Salta) vs Atlético Güemes (SDE) // Lucas Cavallero

    Lunes 20 de abril

    20.00: Atlético Rafaela vs Agropecuario // Nelson Sosa

    21.00: Atlanta vs Chacarita // Pablo Dóvalo

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