A San Martín le adelantaron el partido contra Midland y jugará este sábado

Casi contrarreloj se prepara Atlético San Martín para arrancar la etapa de Alejandro Schiapparelli al frente del equipo tras la salida de Ariel Martos. La Primera Nacional modificó horarios y Midland pidió adelantar para el sábado a las 15 por sus compromisos de Copa Argentina.
El Gringo asumió el martes y este jueves ya viajará con el plantel Verdinegro para afrontar el partido por la fecha 10 de la Zona B de la Primera Nacional ante Midland, con Juan Cruz Robledo como juez principal. Un día menos para trabajar en lo que pretende el nuevo DT sanjuanino aunque con la ventaja que venía desde la pretemporada con el grupo.
Midland viene de empatar como visitante ante Nueva Chicago y está en la quinta posición, en zona de Reducido, con 13 puntos. Ganó tres partidos, empató cuatro y perdió solamente uno, en un gran inicio de temporada para un equipo que viene de ascender desde la B Metro.
San Martín necesita puntos, necesita respuestas, necesita identidad. El momento es complejo. Schiapparelli insistirá mucho en la recuperación anímica de un grupo que sintió este arranque en falso.
Sábado 18 de abril
15.00: Los Andes vs San Telmo // Lucas Comesaña
15.30: All Boys vs Acassuso // Franco Acita
15.30: Morón vs Colón // Álvaro Carranza
16.30: Godoy Cruz vs San Miguel // Matías Billione Carpio
20.00: Ciudad de Bolívar vs Deportivo Madryn // Juan Ignacio Nebbietti
Domingo 19 de abril
15.00: Estudiantes vs Chaco For Ever // Gabriel Gutiérrez
15.00: Almirante Brown vs Central Norte // Julián Jerez
15.00: Mitre (SDE) vs Ferro // Fabrizio Llobet
19.30: Racing de Córdoba vs Defensores de Belgrano // Gonzalo Pereira
Zona B
Sábado 18 de abril
15.00: Midland vs San Martín (San Juan) // Juan Cruz Robledo
16.30: Quilmes vs Chicago // Maximiliano Manduca
20.00: Patronato vs Deportivo Maipú // Nahuel Viñas
Domingo 19 de abril
14.00: Colegiales vs Temperley // Daniel Zamora
15.30: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) vs Almagro // Maximiliano Macheroni
19.00: San Martín (Tucumán) vs Tristán Suárez // Juan Pablo Loustau
20.00: Gimnasia y Tiro (Salta) vs Atlético Güemes (SDE) // Lucas Cavallero
Lunes 20 de abril
20.00: Atlético Rafaela vs Agropecuario // Nelson Sosa
21.00: Atlanta vs Chacarita // Pablo Dóvalo