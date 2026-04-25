    • 25 de abril de 2026 - 12:48

    Racing: estalló el Cilindro contra la dirigencia de Milito tras el empate

    Racing empató con Barracas y los hinchas apuntaron contra la dirigencia de Milito por el presente del equipo.

    Los hinchas de Racing expresaron su enojo contra la dirigencia en el Cilindro, luego del empate del equipo ante Barracas. &nbsp;

    Los hinchas de Racing expresaron su enojo contra la dirigencia en el Cilindro, luego del empate del equipo ante Barracas.

     

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El presente de Racing sumó un nuevo capítulo de tensión tras el empate 1-1 ante Barracas Central y los hinchas explotaron contra la dirigencia encabezada por Diego Milito, en un hecho inédito desde su asunción.

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    Bronca en el Cilindro

    El malestar se hizo sentir apenas terminó el partido. Desde las tribunas bajaron insultos contra la Comisión Directiva, marcando un quiebre en la relación entre los hinchas y la conducción del club.

    La reacción se dio en un contexto de frustración: el equipo no logró sostener la ventaja y terminó igualando sobre el final, un resultado que complica sus chances de avanzar a los playoffs del Torneo Apertura.

    Apuntaron a la dirigencia

    A diferencia de otras ocasiones, las críticas no estuvieron dirigidas al cuerpo técnico sino a los dirigentes, con cánticos contundentes que incluyeron reclamos directos y hasta pedidos por el regreso de Víctor Blanco.

    El rendimiento irregular del equipo, sumado a situaciones puntuales como la temprana expulsión de Adrián Fernández, colmaron la paciencia de los simpatizantes.

    Un cierre con incertidumbre

    El panorama deportivo tampoco ayuda a calmar los ánimos. Racing se ubica en el octavo puesto de la Zona B y no depende de sí mismo para clasificar, ya que podría ser superado por otros equipos en la tabla.

    Con este escenario, el próximo partido será decisivo para definir su futuro en el torneo, pero también clave para intentar bajar la tensión que se vive en el Cilindro.

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