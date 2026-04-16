La dura sanción que recibió Marcos Rojo tras haber sido expulsado en el clásico entre Racing y River

La AFA confirmó la sanción para el defensor de la Academia. El árbitro Sebastián Zunino lo había informado por conducta violenta y exceso verbal.

Después de que fuera expulsado en el clásico que River le ganó 2-0 a Racing el pasado domingo en Avellaneda, se confirmó que Marcos Rojo fue suspendido por cuatro partidos. Así lo comunicó el Tribunal de Disciplina de la AFA cuatro días más después del encuentro que se disputó en el Cilindro.

De esta manera, el exdefensor de Boca se perderá lo que resta de la fase regular del Torneo Apertura (Aldosivi, Barracas y Huracán) y un potencial encuentro de octavos de final, en caso de que la Academia avance de ronda en el campeonato local.

Qué dice el informe del árbitro sobre la expulsión de Marcos Rojo En el día posterior al encuentro, se conocieron los detalles del informe que presentó el árbitro Sebastián Zunino luego de haber dirigido el partido. Allí, el juez citó textualmente cuáles fueron los insultos que le dijo Rojo después de sacarle la tarjeta roja.

“Sos un hijo de mil p... ¿Quién te puso acá? Sos un desastre, la c... de tu madre, c... de m...”, le habría dicho el experimentado defensor a Zunino, según informó El Gráfico. Por este motivo, el exjugador de Estudiantes y Manchester United recibiría varios partidos de suspensión.

La expulsión, según detalla el árbitro, fue por “conducta violenta por aplicar un golpe en el rostro de un rival con el puño cerrado” en la jugada en la que Martínez Quarta terminó en el suelo durante la ejecución de un centro al área por parte del Millonario.