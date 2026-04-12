    • 12 de abril de 2026 - 20:26

    Mirá los goles: River Plate golpeó en los momentos justos y venció a Racing Club

    River Plate fue efectivo, aprovechó errores defensivos de Racing Club y se llevó un claro triunfo por 2-0 en Avellaneda con goles de Colidio y Driussi.

    River le gana a Racing 1-0 con gol de Colidio en el Cilindro por el Torneo Apertura. &nbsp;

    Diario de Cuyo
    River Plate aprovechó errores defensivos de Racing Club y se quedó con un sólido triunfo por 2-0 en el estadio Presidente Perón, por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. El equipo visitante fue efectivo en momentos clave del partido: primero con Facundo Colidio y luego con Sebastián Driussi, ambos capitalizando fallas en la salida del conjunto local.

    Primero. Facundo Colidio aprovechó el error de Rojo en el cierre y abrió la cuenta en Avellaneda.

    Goles del partido

    • 33' 1T: Facundo Colidio (River Plate) – tras error de Marcos Rojo
    • 47' 1T: Sebastián Driussi (River Plate) – tras error de García Basso

    Síntesis del partido

    Racing Club 0 - River Plate 2

    • Estadio: Presidente Perón (Avellaneda)
    • Árbitro: Sebastián Zunino
    • Torneo: Apertura 2026 – Zona B

    Racing Club: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavó (Tomás Conechny 38' ST), Marco Di Césare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Bruno Zuculini (Matías Zaracho 13' ST), Santiago Sosa, Santiago Solari (Gastón Martirena 13' ST); Adrián Fernández (Duván Vergara 27' ST), Baltasar Rodríguez (Gonzalo Sosa 13' ST); Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas

    River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Tobías Ramírez Cardozo (Germán Pezzella 0' ST), Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Facundo Colidio, Tomás Galván (Juan Cruz Meza 14' ST), Ian Subiabre (Juan Fernando Quintero 15' ST); Sebastián Driussi (Maximiliano Salas 49' ST). DT: Eduardo Coudet

    Incidencias

    • Amarillas en Racing: Baltasar Rodríguez, Marcos Rojo, Santiago Sosa, Marco Di Césare, Matías Zaracho
    • Amarillas en River: Tobías Ramírez Cardozo, Gonzalo Montiel, Juan Cruz Meza
    • Expulsión: Marcos Rojo (Racing) tras revisión del VAR

    Claves del partido

    • River fue contundente y capitalizó errores defensivos
    • Racing generó situaciones, pero falló en la definición
    • El primer gol, antes del descanso, fue decisivo
    • La expulsión de Rojo condicionó la reacción local
