Mirá los goles: River Plate golpeó en los momentos justos y venció a Racing Club

River Plate aprovechó errores defensivos de Racing Club y se quedó con un sólido triunfo por 2-0 en el estadio Presidente Perón, por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. El equipo visitante fue efectivo en momentos clave del partido: primero con Facundo Colidio y luego con Sebastián Driussi, ambos capitalizando fallas en la salida del conjunto local.
Goles del partido
- 33' 1T: Facundo Colidio (River Plate) – tras error de Marcos Rojo
- 47' 1T: Sebastián Driussi (River Plate) – tras error de García Basso
Síntesis del partido
Racing Club 0 - River Plate 2
- Estadio: Presidente Perón (Avellaneda)
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Torneo: Apertura 2026 – Zona B
Racing Club: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavó (Tomás Conechny 38' ST), Marco Di Césare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Bruno Zuculini (Matías Zaracho 13' ST), Santiago Sosa, Santiago Solari (Gastón Martirena 13' ST); Adrián Fernández (Duván Vergara 27' ST), Baltasar Rodríguez (Gonzalo Sosa 13' ST); Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas
River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Tobías Ramírez Cardozo (Germán Pezzella 0' ST), Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Facundo Colidio, Tomás Galván (Juan Cruz Meza 14' ST), Ian Subiabre (Juan Fernando Quintero 15' ST); Sebastián Driussi (Maximiliano Salas 49' ST). DT: Eduardo Coudet