    • 2 de mayo de 2026 - 17:20

    Franco Colapinto lamentó el toque con Max Verstappen: "Me condicionó porque me hizo perder dos puestos"

    El argentino terminó 10° en la carrera Sprint de Miami. Al término de la competencia, Franco Colapinto habló del roce que le impidió sumar puntos.

    Franco Colapinto terminó 10° en Miami.

    Franco Colapinto terminó 10° en Miami.

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    Qué dijo Franco Colapinto

    "Me condicionó porque me hizo perder dos puestos y después con el aire sucio en una pista tan caliente, yendo dos segundos atrás de Pierre (Gasly)... se calientan mucho más las gomas. Una pena, creo que sin ese toque podría haber sumado", lamentó el argentino instantes después de haber finalizado la carrera.

    El pilarense también hizo hincapié en el alerón trasero de su Alpine, un componente que ya fue reemplazado con una actualización en el monoplaza de Gasly.

    "Iba patinando mucho atrás, con muy poco grip, sobrecalentando mucho las gomas traseras con el alerón ese viejo. Me afecta un poco no tener los puntos de carga y al ser una pista con tanta degradación trasera, el tener menor fuerza atrás es lo que más me afecta", explicó Colapinto.

    "Ayer fue una buena qualy con esos puntos menos de carga que tengo, pero en la carrera se nota un poquito más por el sobrecalentamiento", concluyó.

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