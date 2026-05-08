Apple lanzó una nueva notebook económica que causa furor: cómo es y cuánto cuesta en Argentina

La nueva apuesta de Apple ya es un fenómeno global: la MacBook Neo, una notebook que sorprende por su precio y que marca un giro en la estrategia de la compañía ya que, por primera vez, apunta de lleno al segmento “económico” sin salir de su ecosistema premium. Este nuevo producto ya se comercializa en Argentina .

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La nueva apuesta de Apple ya es un fenómeno global : la MacBook Neo, una notebook que s orprende por su precio y que marca un giro en la estrategia de la compañía ya que, por primera vez, apunta de lleno al segmento “económico” sin salir de su ecosistema premium.

La nueva MacBook Neo de Apple utiliza el chip A18 Pro, el mismo que Apple emplea en sus iPhone más avanzados.

El equipo arranca desde los 599 dólares , lo que la convierte en la más barata de la historia de Apple. Incluso existe una versión más accesible para estudiantes que puede bajar aún más ese valor. El objetivo e s competir directamente con notebooks con Windows y Chromebooks en un rango donde antes Apple no tenía presencia.

En Argentina, el modelo ya empezó a aparecer en el mercado con precios que rondan entre 1,3 y 1,5 millones de pesos, dependiendo de la configuración y del vendedor, lo que la posiciona muy por debajo de otras MacBook, que suelen duplicar ese valor.

Características del nuevo producto de Apple

La MacBook Neo mantiene varios rasgos distintivos de la marca como una pantalla de 13 pulgadas tipo Liquid Retina, diseño liviano y sistema operativo macOS completo. A eso se suma un detalle clave: utiliza el chip A18 Pro, el mismo que Apple emplea en sus iPhone más avanzados.

Esta novedosa computadora tiene un peso aproximado de 1.23 kilogramos, mientras que mide 29.75 cm de ancho, 20.64 cm de profundidad y 1.27 cm de grosor.

Rendimiento de la MacBook Neo

Con respecto al rendimiento, la MacBook Neo está pensada para el uso cotidiano: navegar, estudiar, trabajar con documentos o consumir contenido. No compite con modelos más potentes como la MacBook Air o Pro, pero sí ofrece una experiencia fluida dentro de un rango mucho más accesible. Otra de sus características son: