    • 29 de abril de 2026 - 16:16

    Inteligencia artificial: las 5 apps clave para resumir textos en segundos

    La inteligencia artificial impulsa apps que permiten resumir textos de forma rápida y precisa, optimizando estudio y trabajo con herramientas digitales gratuitas.

    Herramientas de Inteligencia Artificial que permiten resumir textos y mejorar la productividad diaria. &nbsp;

    Herramientas de Inteligencia Artificial que permiten resumir textos y mejorar la productividad diaria.

     

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El avance de la Inteligencia Artificial redefine la forma en que estudiantes y profesionales procesan información. Hoy, herramientas digitales permiten condensar grandes volúmenes de texto en segundos, facilitando tareas académicas y laborales. En este contexto, la inteligencia artificial aplicada a resúmenes automáticos y productividad digital se posiciona como aliada clave para optimizar tiempos sin perder contenido esencial.

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    El crecimiento de estas aplicaciones responde a una necesidad concreta: acceder rápidamente a lo importante. Usuarios digitales, estudiantes y trabajadores remotos buscan soluciones que eviten lecturas extensas. La IA mejora la precisión de los resúmenes y amplía su uso en ámbitos académicos, profesionales y personales, consolidando una tendencia en alza.

    Inteligencia artificial: las mejores apps para resumir textos

    El mercado ofrece múltiples alternativas según el tipo de contenido y profundidad requerida. Desde resúmenes automáticos hasta análisis complejos, cada plataforma presenta funciones específicas que se adaptan a diferentes necesidades.

    Smodin

    Se destaca por generar resúmenes rápidos en múltiples idiomas, permitiendo ajustar la extensión del texto. Es ideal para trabajos académicos y lectura ágil de documentos extensos.

    QuillBot

    Integra funciones de paráfrasis y reformulación, además de resumir. Su IA reorganiza ideas clave y ofrece distintos estilos de escritura, muy utilizados en ámbitos educativos.

    Resoomer

    Especializada en textos argumentativos y académicos, identifica conceptos principales y elimina lo secundario. Funciona directamente desde el navegador.

    TLDR This

    Apunta a simplificar textos largos y páginas web. Elimina contenido redundante y conserva lo esencial, siendo útil para noticias e informes digitales.

    Scholarcy

    Orientada a lo académico, analiza papers y documentos complejos. Genera resúmenes estructurados con datos clave, conclusiones y referencias, ideal para investigadores.

    Estas herramientas no reemplazan completamente la lectura tradicional, pero sí ofrecen una alternativa eficiente. La Inteligencia Artificial aplicada al resumen de textos continúa evolucionando, mejorando la calidad de los resultados y ampliando sus aplicaciones en distintos sectores.

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