Netflix: la nueva función que lanzará "por culpa" de TikTok

Netflix lanzará este mes una sección con videos verticales , similares a los de TikTok. Se espera que el despliegue sea amplio, luego de una prueba que se limitó a pocos usuarios.

El plan no es precisamente novedoso. El año pasado, la directora de tecnología de la compañía estadounidense, Elizabeth Stone, anticipó la puesta en marcha de un feed con clips breves en formato vertical y aclaró que con esa función no intentan competir con TikTok.

¿Cuál es el objetivo, entonces? El apartado en Netflix que reúne contenido en formato vertical —también similar a los Reels de Instagram y a los Shorts de YouTube— muestra a los suscriptores fragmentos de títulos originales de la plataforma, con la intención de llevarlos al programa completo. Es decir, sirven como anzuelos.

Además de los videos “tipo TikTok”, la empresa de la “N” roja reveló que usará más IA, no solo para sus recomendaciones, sino también para la creación de contenido .

“Llevamos dos décadas trabajando en personalización y recomendaciones , pero aún vemos un enorme margen de mejora aprovechando las nuevas tecnologías”, comentó al respecto Gregory Peters, codirector ejecutivo de Netflix.

“Los sistemas de recomendación basados en nuevos modelos no solo mejoran la personalización actual, sino que también nos permiten iterar con mayor rapidez, añadiendo compatibilidad con diferentes tipos de contenido de forma mucho más eficiente”, agregó.

Tal como señalamos, el propósito de Netflix es usar IA más allá de su conocido algoritmo de recomendaciones. Ted Sarandos, también codirector ejecutivo, hizo referencia al empleo de esas tecnologías, además, para crear contenido.

“En general, esperamos que la IA mejore el contenido (...) Se necesita un gran artista para crear una gran obra de arte, y la IA no cambiará eso. Pero la IA les brindará a esos artistas mejores herramientas para dar vida a sus ideas, afirmó.

Este paso se concreta luego de que Netflix lanzará el año pasado una función de búsqueda con tecnología de ChatGPT y, por otra parque, adquiera a la empresa InterPositive de Ben Affleck, especializada en IA.

image Las ganancias de Netflix aumentaron un 83% en el trimestre. (Foto: Reuters/Daniel Cole)

“Si bien nuestra adquisición de InterPositive es muy reciente, hemos generado interés entre los creadores que han utilizado las herramientas, y estamos viendo un impulso creciente en su adopción”, observó Sarandos durante una llamada con inversores de la firma.

Los líderes de la plataforma de streaming también dijeron que quiere usar la IA para mejorar su negocio publicitario y permitir nuevos formatos y personalización para obtener mejores resultados. Para este año, la compañía espera conseguir ingresos publicitarios de 3.000 millones de dólares.

Netflix reportó ingresos de 12.250 millones de dólares en el primer trimestre, un 16,2% más en comparación con el mismo período de 2025, y anunció que sus ganancias aumentaron un 83% hasta alcanzar los 5.280 millones de dólares.