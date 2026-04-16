    • 16 de abril de 2026 - 12:39

    Netflix y Machos Alfa: llega la nueva temporada de la comedia española

    Netflix estrena la nueva temporada de Machos Alfa, una comedia sobre vínculos y crisis personales que vuelve con seis episodios cargados de humor.

    El regreso de Machos Alfa en Netflix trae nuevas tensiones y conflictos personales

    El regreso de Machos Alfa en Netflix trae nuevas tensiones y conflictos personales

    Foto:

    La plataforma Netflix renueva su catálogo con el estreno de una nueva temporada de Machos Alfa, una de sus comedias más vistas. Con seis episodios, la historia retoma los conflictos de un grupo de amigos que intenta adaptarse a las nuevas formas de relacionarse.

    Leé además

    Consagrado del stand up argentino, Sanjiao estrenará su último show en San Juan, en el marco de su segunda temporada. 

    "Quemado", el stand up de Fernando Sanjiao debutará en San Juan
    Ricardo Darín cara a cara Con Diego Peretti. Hace 19 años que no hacían una película juntos, desde La señal

    Lo dejamos acá: Ricardo Darín y Diego Peretti se sacan chispas en la pantalla

    La serie, dirigida por Laura Caballero y creada junto a Alberto Caballero, mantiene su estilo basado en el humor y las problemáticas actuales. El elenco principal continúa con figuras como Fernando Gil, María Hervás y Raúl Tejón.

    Netflix y Machos Alfa: nuevos episodios y conflictos

    La quinta temporada retoma la historia donde terminó la anterior, con los protagonistas reunidos nuevamente, pero lejos de haber resuelto sus conflictos. Las relaciones sentimentales siguen siendo el eje central, con decisiones clave que marcarán el rumbo de cada personaje.

    Entre los puntos más destacados, se profundiza la crisis de pareja entre Esther y Luis, mientras que otros personajes enfrentan situaciones personales complejas que quedaron abiertas. La serie apuesta nuevamente a reflejar los vínculos modernos desde una mirada crítica pero con humor.

    Además, la nueva entrega suma incorporaciones al elenco, como María Adáñez y Diego Martín, que aportarán nuevas dinámicas a la trama.

    La convivencia entre los protagonistas vuelve a ser un elemento clave. El “piso de solteros” funciona como escenario principal donde se desarrollan tensiones, encuentros y desencuentros que evidencian que ninguno logró superar del todo sus crisis.

    Con este estreno, Netflix vuelve a apostar por una fórmula que combina actualidad, humor y conflictos cotidianos, consolidando a “Machos Alfa” como una de sus producciones más exitosas de habla hispana.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Netflix agitó el avispero con el primer trailer de la serie sobre La One. 

    Misterio develado: Netflix lanzó el primer trailer sobre la vida de Moria Casán

    La peli sobre el Dibu Martínez es una propuesta disruptiva, la definieron. 

    ¡El Dibu Martínez llegó a Netflix! Se viene "El pibe que ataja el tiempo"

    Fernanda, la psicóloga de Envidiosa, es el hilo conductor de la promo

    Una divertida idea de Netflix: mirá la terapia de los personajes de la ficción argentina

    El esperado final de Envidiosa ya entró en la cuenta regresiva

    Vicky dice adiós: cuenta regresiva para el final de "Envidiosa"