    • 11 de abril de 2026 - 20:51

    Lo dejamos acá: Ricardo Darín y Diego Peretti se sacan chispas en la pantalla

    Se trata del nuevo thriller con toques de humor que Netflix estrenará en la segunda mitad del año, pero que ya está en boca de todos.

    Ricardo Darín cara a cara Con Diego Peretti. Hace 19 años que no hacían una película juntos, desde La señal

    Ricardo Darín cara a cara Con Diego Peretti. Hace 19 años que no hacían una película juntos, desde "La señal"

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El cine argentino está cerca de recibir otro largometraje que promete. Con dos pesos pesados de la pantalla argenta, Ricardo Darín y Diego Peretti se miden en "Lo dejamos acá". La película llegará a Netflix en la segunda mitad de 2026 y la plataforma ya publicó algunas imágenes, con las que avivó el fuego.

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    La historia propone un juego macabro de roles en un gran duelo actoral. Darín abandona su zona de confort para encarnar a un psicoanalista que ha mandado la ortodoxia al rincón de los trastos viejos. El conflicto estalla con la entrada de un escritor sumergido en un bloqueo creativo tan profundo como su ironía, interpretado por Peretti. Lo que seguirá no es una sesión de terapia, sino prácticamente un duelo dialéctico.

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    Un escritor bloqueado (Diego Peretti) llega al consultorio de un particular psicoanalista (Ricardo Darín) y se desata un encuentro explosivo

    Un escritor bloqueado (Diego Peretti) llega al consultorio de un particular psicoanalista (Ricardo Darín) y se desata un encuentro explosivo

    La dirección de Hernán Goldfrid apuesta por una estética asfixiante y diálogos que funcionan como estocadas, llevando al espectador a preguntarse quién será el vencedor de este duelo. O, por lo menos, quién será el menos afectado.

    Breve paso por los cines y a Netflix

    Siguiendo la estrategia de grandes estrenos recientes, la película producida por Kenya Films tendrá un estreno fugaz en salas comerciales antes de desembarcar de lleno en el catálogo de la N roja.

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