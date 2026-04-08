    • 8 de abril de 2026 - 21:31

    Una divertida idea de Netflix: mirá la terapia de los personajes de la ficción argentina

    Fernanda, la psicóloga de Envidiosa, recibió en su diván a los protagonistas de las nuevas apuestas de la plataforma para 2026 y 2027

    Fernanda, la psicóloga de Envidiosa, es el hilo conductor de la promo

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    ¿Qué tienen en común Vicky, Caro Pardíaco y el Eternauta? Nada, salvo que todos pasaron por el diván de Fernanda, la psicóloga de Vicky en Envidiosa, en un desopilante video promocional. Netflix Argentina presentó sus producciones para 2026 y 2027 a través de una terapia de grupo que une mundos imposibles en un solo lugar.

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    Hasta Adrián Suar llega al consultorio de Fernanda en el video de Netflix

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    Desde Envidiosa a El Eternauta

    La plataforma ha consolidado su compromiso "Hecho en Argentina" con un catálogo que promete de todo, menos aburrimiento. En el diván, la siempre adusta "Fer" se convierte en la confidente de figuras como Santiago Mitre, quien ya está rodando un thriller político junto a Mariano Llinás y Peter Lanzani, buscando quizás una cura a la ansiedad post-Oscar. Mientras tanto, Caro Pardíaco se queja de que 10 minutos de serie (Carísima) es muy poco tiempo para todo el contenido que tiene para dar y el Dibu Martínez le confiesa que no puede evitar querer atajarlo todo, incluso los sentimientos.

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    Caro Pardíaco pasó por el diván

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    Adrián Suar, Griselda Siciliani, Ricardo Darín, Moria Casán, Sofía Gala, Cecilia Roth, Mercedes Morán, Dolores Fonzi y más son parte de esta simpática sesión extendida con Fernanda, en una apuesta ingeniosa y divertida.

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    El turno de Griselda Siciliani y Cecilia Roth, con guiño incorporado

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    El video es un espejo de la cultura local, que une a personajes tan dispares como Mafalda (bajo la dirección de Campanella) y Rodrigo de la Serna (por Gordon), todos buscando un espacio para ser escuchados.

    Entre dramas carcelarios como En el barro, el regreso de El Eternauta y comedias negras como Crimen desorganizado, la terapia de grupo de Netflix se presenta también como la síntesis perfecta del éxito de las producciones argentinas.

    Mirá el video de Netflix

    Embed - Hecho en Argentina 2026 | Netflix

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