¡El Dibu Martínez llegó a Netflix! Se viene "El pibe que ataja el tiempo"

Se trata de una película sobre el arquero de la selección argentina, con guion de Hernán Casciari e ilustraciones de Liniers, que estrenará este año.

La peli sobre el Dibu Martínez es una propuesta "disruptiva", la definieron.

Netflix confirmó la uno de sus próximos estrenos: "Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo". Se trata de una película que recorre la vida del arquero campeón del mundo. Con guion de Hernán Casciari e ilustraciones de Liniers, el film fusiona testimonios inéditos con fragmentos animados para retratar al héroe que conquistó el arco de la Selección.

Bajo la dirección de Gustavo Cova, la producción se aleja del documental deportivo tradicional para ofrecer una propuesta visual disruptiva. El proyecto combina la pluma narrativa de Casciari con el estilo inconfundible de Ricardo Siri (Liniers), creando un puente artístico entre la realidad de los estadios y la fantasía de aquel niño que soñaba con la gloria en su Mar del Plata natal.

En la primera imagen promocional, se observa una composición que sintetiza el espíritu de la obra: una fotografía del arquero con el uniforme albiceleste entrelazada con su versión ilustrada luciendo el emblemático número 23.

image "Esta noticia se grita como una atajada", escribió Netflix junto a la primera imagen de promoción La peli del Dibu Martínez La trama promete un recorrido emocional e íntimo. Desde sus sacrificios iniciales y su temprana mudanza al fútbol inglés, hasta su consagración absoluta en la Copa América 2021 y el Mundial de Qatar.

Según informaron desde la plataforma, el film integrará imágenes de archivo exclusivas y relatos que exploran el costado más humano de Emiliano Martínez, quien hoy no es solo un deportista de élite, sino un símbolo de perseverancia que ha inspirado a miles de chicos a nivel mundial.