    • 8 de abril de 2026 - 20:01

    Vicky dice adiós: cuenta regresiva para el final de "Envidiosa"

    Netflix confirmó que la cuarta temporada se estrenará el 29 de abril. Será el cierre definitivo de la serie protagonizada por Griselda Siciliani.

    El esperado final de Envidiosa ya entró en la cuenta regresiva

    El esperado final de Envidiosa ya entró en la cuenta regresiva

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La espera terminó para los fanáticos de una de las producciones argentinas más exitosas de los últimos tiempos. Netflix anunció oficialmente que la cuarta y última temporada de "Envidiosa" se estrenará el próximo 29 de abril, marcando el cierre definitivo de la historia de la atormentada Vicky, el icónico personaje interpretado por Griselda Siciliani.

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    El anuncio llegó acompañado de material promocional que despeja cualquier duda sobre la continuidad del relato. Bajo la sugerente pregunta de la plataforma, "¿Vicky tendrá su final feliz?", se activa la cuenta regresiva para un desenlace que promete ser tan intenso como el recorrido de su protagonista.

    ENVIDIOSA FINAL
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    Envidiosa: un fenómeno que rompió fronteras

    Desde su debut en 2024, la serie no solo escaló a lo más visto del catálogo local, sino que logró una proyección internacional inusual para las comedias dramáticas nacionales. Su éxito fue ratificado por la crítica al recibir el premio Martín Fierro a mejor serie de comedia, consolidándose como un referente de la industria televisiva argentina actual.

    La clave de este fenómeno reside en la conexión emocional con el público. A través de los ojos de Vicky, una figura contradictoria, incómoda y profundamente humana, la ficción exploró temas universales:

    • Los mandatos sociales sobre el casamiento y la maternidad.

    • Las presiones estéticas y de edad.

    • La envidia como motor (y obstáculo) en los vínculos personales.

    Un cierre "espectacular"

    La propia Siciliani ya había adelantado que la cuarta entrega estaba lista, con moño y todo, y que sería la última. Desde la producción aseguran que el final tendrá un carácter "espectacular", apostando por una resolución contundente a los interrogantes que quedaron abiertos tras la tercera entrega: el destino sentimental de la protagonista y la resolución de sus tensiones internas.

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