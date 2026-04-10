    • 10 de abril de 2026 - 19:55

    Misterio develado: Netflix lanzó el primer trailer sobre la vida de Moria Casán

    Mirá a Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth en la piel de la exvedette y conductora para la serie que estrenará el 14 de agosto.

    Netflix agitó el avispero con el primer trailer de la serie sobre La One.&nbsp;

    Netflix agitó el avispero con el primer trailer de la serie sobre "La One". 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La expectativa terminó... ¿O recién comienza? Netflix reveló las primeras imágenes de la serie que prepara sobre Moria Casán, que verá la luz el 14 de agosto. Bajo la dirección y guion de Javier Van de Couter, se anuncia como un viaje biográfico a través de los cincuenta años de trayectoria de una mujer que de la transgresión su sello.

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    Sofía Gala, la primera etapa

    Sofía Gala, la primera etapa

    El avance destaca la transformación de las tres protagonistas. Sofía Gala Castiglione asume el desafío de interpretar a su propia madre en los inicios de su carrera, recreando la estética setentosa y la audacia de quien pasó "de las escalinatas de la Facultad de Derecho al Teatro Nacional" en un abrir y cerrar de ojos. Las fotos reveladas muestran a Sofía con un impactante atuendo rojo, capturando los gestos y la impronta de una Moria joven que ya asomaba como un caso "raro e inusual" en la revista porteña.

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    Griselda Siciliani es Moria en el esplendor de su carrera

    Griselda Siciliani es Moria en el esplendor de su carrera

    Por su parte, Griselda Siciliani se pone en la piel de la diva en su época de mayor explosión televisiva, recreando momentos emblemáticos de la década de 2010 y participaciones en ciclos como ShowMatch. "Estoy acá porque mi presencia jerarquiza la pista", sentencia Siciliani en el tráiler, logrando un parecido vocal y físico que ya genera comentarios elogiosos en redes sociales. Finalmente, la prestigiosa Cecilia Roth encarna la etapa más actual y reflexiva de la artista.

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    Cecilia Roth, la Moria más actual

    Cecilia Roth, la Moria más actual

    Más que una biografía

    Producida por About Entertainment, la productora liderada por Mercedes Reincke y Armando Bo, la serie busca alejarse de la nostalgia convencional. La propia Moria Casán, quien presentó el tráiler en su programa de El Trece, se define como la "titiritera" de su propio relato, supervisando una ficción que recorre tanto sus glorias en el escenario como las miserias que le tocó atravesar.

    "Son años de entrega, profesionalismo y amor. Si no estuvieran ustedes, yo no estaría acá", declaró la diva con gratitud hacia su público.

    La fecha de estreno no es casual: funcionará como la antesala de la celebración de sus 80 años de vida. Con frases icónicas, una reconstrucción de época minuciosa y guiños constantes al espectáculo local, "Moria" se perfila como el retrato de una estrella de la cultura popular, que ha sabido reinventarse con el tiempo.

    Mirá el trailer de Moria en Netflix

    Embed - Moria | Avance oficial | Netflix

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