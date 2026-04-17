    • 17 de abril de 2026 - 19:29

    Netflix: cuenta regresiva para el estreno del documental sobre Yiya Murano

    Dirigido por Alejandro Hartmann y con paso previo por el BAFICI, se zambulle en la vida de la envenenadora más famosa del país, con testimonios inéditos.

    Netflix suma a su catálogo la historia de la famosa envenenadora de Monserrat.

    Netflix suma a su catálogo la historia de la famosa "envenenadora de Monserrat".

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El próximo 23 de abril, la plataforma Netflix lanzará globalmente "Yiya Murano: Muerte a la hora del té", un documental que disecciona la vida de la asesina más famosa de la historia criminal argentina. Bajo la dirección de Alejandro Hartmann, la obra promete revelar detalles inéditos sobre los envenenamientos que conmocionaron al país.

    Leé además

    El regreso de Machos Alfa en Netflix trae nuevas tensiones y conflictos personales

    Netflix y Machos Alfa: llega la nueva temporada de la comedia española
    Consagrado del stand up argentino, Sanjiao estrenará su último show en San Juan, en el marco de su segunda temporada. 

    "Quemado", el stand up de Fernando Sanjiao debutará en San Juan

    Las cámaras apuntan a María de las Mercedes Bernardina Bolla Aponte de Murano, quien a finales de los años 70 acabó con la vida de tres amigas utilizando cianuro para encubrir una estafa económica.

    La narrativa se apoya en testimonios clave, incluyendo al periodista Chiche Gelblung y a Martín Murano, hijo de Yiya, quien mantiene un relato crítico sobre la figura de su madre. El documental busca trascender la imagen de "ícono pop" que la mujer construyó en los medios durante la década del '90, tras recuperar su libertad, para enfocarse en la frialdad de sus actos y el dolor de los familiares de Nilda Gamba, Lelia Formisano y Carmen Zulema del Giorgio.

    Paso previo por BAFICI

    Antes de su desembarco digital en Netflix, el film tendrá un paso exclusivo por la 27ª edición del BAFICI. Las funciones están programadas para hoy viernes 17 de abril en el Cine Gaumont y el domingo 19 en el complejo Plaza Houssay, brindando al público local la oportunidad de verla en pantalla grande de forma anticipada.

    Historias del crimen

    La producción de Haddock Films suma una pieza fundamental al género del “true crime” (crimen verdadero) nacional, tras el éxito de otros títulos emblemáticos como "El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas" y "Carmel: ¿Quién mató a María Marta?", consolidando una tendencia que explora los casos policiales que marcaron la agenda.

    Con esta propuesta, Netflix expande un catálogo que ya cuenta con reconstrucciones exhaustivas como "50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa", "Las mil muertes de Nora Dalmasso", "María Soledad: El fin del silencio" y la aclamada serie documental sobre el fiscal Alberto Nisman.

    "Muerte a la hora del té" se perfila como el estreno más potente de la temporada para los seguidores del suspenso real.

    Mirá el trailer de Netflix

    Embed - Yiya Murano: Muerte a la hora del té | Tráiler oficial | Netflix

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Ricardo Darín cara a cara Con Diego Peretti. Hace 19 años que no hacían una película juntos, desde La señal

    Lo dejamos acá: Ricardo Darín y Diego Peretti se sacan chispas en la pantalla

    Netflix agitó el avispero con el primer trailer de la serie sobre La One. 

    Misterio develado: Netflix lanzó el primer trailer sobre la vida de Moria Casán

    La peli sobre el Dibu Martínez es una propuesta disruptiva, la definieron. 

    ¡El Dibu Martínez llegó a Netflix! Se viene "El pibe que ataja el tiempo"

    Fernanda, la psicóloga de Envidiosa, es el hilo conductor de la promo

    Una divertida idea de Netflix: mirá la terapia de los personajes de la ficción argentina