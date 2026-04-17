Netflix: cuenta regresiva para el estreno del documental sobre Yiya Murano

El próximo 23 de abril, la plataforma Netflix lanzará globalmente "Yiya Murano: Muerte a la hora del té", un documental que disecciona la vida de la asesina más famosa de la historia criminal argentina . Bajo la dirección de Alejandro Hartmann, la obra promete revelar detalles inéditos sobre los envenenamientos que conmocionaron al país.

Las cámaras apuntan a María de las Mercedes Bernardina Bolla Aponte de Murano, quien a finales de los años 70 acabó con la vida de tres amigas utilizando cianuro para encubrir una estafa económica.

La narrativa se apoya en testimonios clave , incluyendo al periodista Chiche Gelblung y a Martín Murano, hijo de Yiya, quien mantiene un relato crítico sobre la figura de su madre. El documental busca trascender la imagen de "ícono pop" que la mujer construyó en los medios durante la década del '90, tras recuperar su libertad, para enfocarse en la frialdad de sus actos y el dolor de los familiares de Nilda Gamba, Lelia Formisano y Carmen Zulema del Giorgio.

Antes de su desembarco digital en Netflix, el film tendrá un paso exclusivo por la 27ª edición del BAFICI . Las funciones están programadas para hoy viernes 17 de abril en el Cine Gaumont y el domingo 19 en el complejo Plaza Houssay, brindando al público local la oportunidad de verla en pantalla grande de forma anticipada.

Historias del crimen

La producción de Haddock Films suma una pieza fundamental al género del “true crime” (crimen verdadero) nacional, tras el éxito de otros títulos emblemáticos como "El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas" y "Carmel: ¿Quién mató a María Marta?", consolidando una tendencia que explora los casos policiales que marcaron la agenda.

Con esta propuesta, Netflix expande un catálogo que ya cuenta con reconstrucciones exhaustivas como "50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa", "Las mil muertes de Nora Dalmasso", "María Soledad: El fin del silencio" y la aclamada serie documental sobre el fiscal Alberto Nisman.

"Muerte a la hora del té" se perfila como el estreno más potente de la temporada para los seguidores del suspenso real.

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