Llega "Cazadoras de Demonios": K-pop y anime para el fandom sanjuanino

El universo del K-pop y del anime llegará a San Juan con una propuesta teatral que combina música en vivo, coreografías desafiantes y humor. Se trata de “Mundo K-Pop: Cazadoras de Demonios” , espectáculo que se presentará en una única función el próximo 18 de junio en Sala Z .

La obra, producida por Fanshow Kids, traslada al escenario la esencia de una conocida película de Netflix . La trama sigue a tres jóvenes artistas que defienden su ciudad de los Saya Boys, una banda de demonios musicales capaces de hipnotizar a la humanidad. Sin embargo, el conflicto también es interno.

En charla con DIARIO DE CUYO, Milagros, la actriz que encarna a Rumi, la líder del grupo musical de las heroínas llamadas las Handrix, explicó que durante toda la puesta en escena, además de la batalla con los chicos, su personaje es mitad demonio y tiene que descubrir cómo poder decírselo a sus amigas sin que se caiga todo el plan.

El show fusiona el teatro con la energía de un recital real . Según relató la protagonista, la propuesta destaca por su despliegue físico y técnico, que incluye canciones interpretadas en español con mensajes significativos sobre la amistad, la identidad y el trabajo en equipo. " Tenemos mucha coreo, mucho truco, mucha interacción con el público, que a los chicos les encanta, muchas canciones... es literalmente una obra de teatro y a la vez un show de música ", contó Milagros.

La actriz recordó cómo fue el proceso de selección y el desafío de adaptarse a una estética tan particular como la de la ola coreana. Confesó que ninguna de las tres actrices principales había visto animé antes, por lo que ingresar a este proyecto significó descubrir un mundo nuevo. "Cuando fui a castear, no sabía qué era. La consigna que me pusieron fue: 'tenés que ser una popstar', y yo dije 'bueno, llegó el momento de serlo'", rememoró. Tras quedar seleccionada, estudió el personaje de forma intensiva: "El animé tiene algo como muy particular, que es todo muy exagerado, entonces es como estudiar el personaje y a la vez poder encarnarlo en una actuación enorme para un teatro", explicó.

9cdcdbbe-0ef7-446a-b768-738ecdf1c8f8 El elenco completo de la obra que llegará a Sala Z

El fervor de los niños

La gira nacional comenzó en diciembre y planea extenderse hasta agosto, acumulando ya más de 60 funciones con una excelente respuesta en las salas de todo el país. El fanatismo por el K-pop y el animé se hace sentir en cada provincia, cruzando barreras generacionales desde niños pequeños hasta adolescentes.

Milagros describió la recepción del público como algo impresionante. "Acá en Argentina es fanatismo puro, literal. Cada vez que hacemos funciones, nosotros vemos las caras de los nenes que están fascinados, no saben cómo reaccionar a tener una cantante de K-pop ahí enfrente", aseguró. Asimismo, detalló que el espectáculo incluye un alto nivel de interacción, donde el elenco enseña desafíos de baile como el de la canción "Soda Pop" o interpretan la icónica coreografía original de la canción "Golden", que los más chicos ya conocen a la perfección. "Es una fiesta total, los vestuarios son una locura, las luces son hermosas y todos se van a quedar fascinados", remarcó la artista.

Para la protagonista, el cierre del espectáculo representa el instante más emotivo de la experiencia, coincidiendo con la canción "Nuestras voces juntas". Explicó que en esa parte bajan del escenario a saludar a los chicos y a tener contacto con ellos. "Es el momento más hermoso de toda la obra, porque uno ve ahí cómo los chicos miran a los personajes... cómo el sueño que le estás cumpliendo, básicamente", concluyó.

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Mundo K-Pop: Cazadoras de demonios