Por qué tus hijos deben ver videos en YouTube Kids y no en la aplicación para todos

YouTube Kids debería ser el lugar donde estén los menores de edad, entre los 0 y 14 años. A diferencia de la plataforma estandar, esta experiencia está enfocada en proteger a niños y adolescentes de contenido peligroso, publicidad y personas externas que quieran ponerse en contacto con ellos.

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Durante la presentación de de la Guía de Principios de Contenido de Alta Calidad, detallada por Isaac Ochoa, Líder de Salud y Juventud en YouTube SPLATAM, la plataforma de Google detalló cómo deber ser la elaboración de contenidos para el público infantil, buscando darle prioridad a su protección, aprendizaje y bienestar.

“ Es muy necesario que podamos ayudarles a los padres de familia o tutores a que si tienen un familiar , un hijo o hija hasta los siete años, toda su experiencia sea en YouTube Kids. Todo”, afirmó Ochoa durante la presentación de la guía.

La plataforma YouTube Kids esta diseñada para ser un espacio seguro y adaptado para los usuarios más jóvenes. Según Ochoa, “es muy necesario que podamos ayudarles a los padres de familia o tutores a que si tienen un familiar, un hijo o hija hasta los siete años, toda su experiencia sea en YouTube Kids. Todo”.

A través de esta aplicación, los niños acceden solo a contenidos previamente filtrados y verificados, lo que reduce considerablemente el riesgo de exposición a videos inadecuados o peligrosos.

Una de las características más relevantes de YouTube Kids es la ausencia total de anuncios y comentarios, un entorno controlado que evita la interacción no deseada con adultos o la exposición a mensajes comerciales.

Además, la plataforma permite a los padres seleccionar el rango de edad de sus hijos, aprobando el contenido recomendado y configurando tiempos de uso, con lo cual se promueve un consumo equilibrado y supervisado.

YouTube Kids también incluye procesos de revisión interna para los canales y los videos: no basta con crear un canal y esperar aparecer en la aplicación, sino que el equipo de la aplicación realiza una verificación para garantizar que el contenido cumpla con los principios de calidad. Se excluyen aquellos videos que promueven el odio, contienen imágenes perjudiciales o buscan vender productos de forma directa.