Estados de WhatsApp: llegarán a más personas y a usuarios sin agendar

WhatsApp acaba de lanzar a modo de prueba una nueva función que expande el alcance de los Estados , las publicaciones efímeras que se parecen a las Stories de Instagram.

¿Qué cambia? Hasta ahora, los Status de WhatsApp no solo eran visibles para los contactos guardados en el dispositivo. Con esta novedad, también llegan a usuarios que no están en la agenda .

Un informe del sitio WABetaInfo revela la disponibilidad de esta opción en una edición de prueba del mensajero. La clave es la ampliación de los Status a los contactos no guardados, pero recientes .

¿Cómo es esto? La app muestra las actualizaciones de Estado también a personas que no están en la agenda del usuario que publicó el contenido. Para esto, se basa en las interacciones recientes, tanto en chats como en llamadas.

“Los usuarios pueden recibir actualizaciones de Status de contactos desconocidos , que no están almacenados en su libreta de direcciones. Sin embargo, deben haberles enviado un mensaje o llamado recientemente para que la aplicación pueda enviar la actualización de estado”, explica la fuente.

image

Un detalle para tener en cuenta: cuando en la interfaz de Estado aparece el signo “~” antes del nombre y el número de teléfono de un contacto, significa que la actualización se compartió a partir de una interacción reciente con un número de teléfono que no está guardado.

Tal como vemos en la captura de pantalla que da cuenta de la circulación de esta novedad en WhatsApp, incluso con este cambio se mantienen los ajustes de privacidad que establezca cada usuario para sus publicaciones. En otras palabras, la visibilidad sigue dependiendo de la configuración.

Dicho esto, mientras que algunas personas apreciarán la posibilidad de ver Estados de personas que no tienen en la agenda, aunque sí han interactuado con ellas recientemente; otros preferirán una experiencia más “limpia”, en la que solo se vean las actualizaciones de contactos. Estos últimos agradecerán la posibilidad de configurar qué Status se verán en sus cuentas.

Esta función aparece en la beta 2.25.14.9 de WhatsApp para Android y se espera que luego de las pruebas entre los evaluadores se lance a nivel general.

Novedad en WhatsApp: ¿un guiño al lanzamiento de los nombres de usuario en el mensajero?

El despliegue de la función que amplifica la visibilidad de los Estados es una pista para un posible lanzamiento de los nombres de usuario en WhatsApp.

Tal como contamos anteriormente en TN Tecno, la aplicación de Meta ha estado probando un cambio relevante, que permite emplear usernames —un @— en lugar de números telefónicos.

En tanto, mostrar actualizaciones de Estado a números de teléfono que no están agendados es una opción afín a ese cambio, que aportará mayor flexibilidad al usar el popular mensajero.