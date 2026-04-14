MacBook Neo: récord de ventas obliga a Apple a duplicar producción

El MacBook Neo se convirtió en el fenómeno tecnológico del año tras superar todas las previsiones de Apple . Con una demanda que creció más del 35% por encima de lo esperado , la compañía busca acelerar la producción.

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El portátil, lanzado en marzo de 2026 con un precio base de 599 dólares , logró captar tanto nuevos usuarios como clientes históricos, posicionándose rápidamente como uno de los equipos más vendidos de la marca.

La compañía había proyectado fabricar entre 5 y 6 millones de unidades durante 2026, pero el éxito del dispositivo obligó a replantear la estrategia.

Ahora, el objetivo es alcanzar los 10 millones de unidades antes de fin de año , duplicando prácticamente la producción inicial. El ensamblaje está a cargo de gigantes como Foxconn y Quanta Computer , con plantas en Asia.

El impacto fue inmediato: en mercados como Europa, el equipo ya figura entre los portátiles más vendidos en su segmento , con tiempos de entrega que llegan a tres o cuatro semanas .

El problema clave: falta de chips

El gran desafío para Apple no es la demanda, sino sostenerla. El MacBook Neo utiliza el chip A18 Pro, el mismo del iPhone 16 Pro, lo que generó un cuello de botella inesperado.

La decisión de usar este procesador permitió reducir costos y lanzar un producto competitivo, pero ahora enfrenta un problema: las reservas de chips están prácticamente agotadas.

Para continuar la producción, la empresa deberá negociar nuevamente con TSMC, que opera con tecnología de 3 nanómetros (N3E), actualmente saturada por la alta demanda global.

Impacto en el mercado y crecimiento en Europa

El crecimiento del MacBook Neo es contundente. Según datos del sector, el equipo ya representa cerca de una cuarta parte de las ventas de Mac en Europa, consolidándose como un pilar clave para la marca.

El éxito se explica por una combinación de factores:

Precio accesible dentro del ecosistema Apple

Buen rendimiento con el chip A18 Pro

Configuración equilibrada con 8 GB de RAM

Este combo permitió atraer a usuarios que antes no elegían productos de la compañía.

Un cambio en la estrategia de Apple

El MacBook Neo redefine la gama de entrada de Apple y marca un cambio en su estrategia: apostar por productos más accesibles sin resignar rendimiento.

Sin embargo, el principal desafío será evitar que la escasez de componentes frene el crecimiento. En un mercado tecnológico cada vez más competitivo, sostener la producción será tan importante como haber generado este nivel de demanda.