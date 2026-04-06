    • 6 de abril de 2026 - 17:57

    Artemis II: ¿Qué celulares usan los astronautas en la nave que viaja a la Luna?

    Los celulares smartphones no tienen señal móvil en el espacio, sino que son utilizados para tomar fotografías y grabar videos en el Artemis II.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los cuatro astronautas de Artemis II llevaron consigo teléfonos inteligentes superconocidos aquí en la Tierra, aunque durante el vuelo espacial solo pueden utilizarlos para tomar fotografías y grabar videos. Luego de que Jared Isaacman, administrador de la NASA, confirmase que los viajeros de la histórica misión que sobrevolará la Luna tendrán smartphones a disposición.

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    The New York Times compartió más detalles acerca de aquella dotación. El detalle clave: en la nave Orion hay cuatro unidades del iPhone 17 Pro Max, el celular más avanzado y costoso en el catálogo de Apple. Se trata del modelo con mejores especificaciones, lanzado en septiembre del año pasado, con una triple cámara trasera gobernada por un sensor de 48 megapíxeles.

    Tal como señalamos, los dispositivos solo sirven para realizar capturas ya que, en el espacio, no pueden ser utilizados para navegar, ni siquiera se permite activar la conexión Bluetooth.

    La misión Artemis II incluye cuatro unidades de iPhone 17 Pro Max

    La agencia espacial estadounidense proporcionó a cada miembro de la tripulación una unidad del mencionado teléfono. Tal como vemos en el siguiente video, poco antes del despegue colocaron el celular en uno de los bolsillos de los pantalones que visten los astronautas, en este caso, en el de Jeremy Hensen, especialista de la misión y único representante de la Agencia Espacial de Canadá.

    Cabe señalar que esta no es la primera vez que un iPhone viaja al espacio, aunque nunca antes la NASA había entregado un ejemplar a cada uno de los astronautas de una misión.

    Como fuere, autorizar el vuelo espacial de los iPhone no fue una tarea sencilla. “El proceso consta de cuatro fases”, comentó a NYT el especialista Tobias Niederwieser, profesor en BioServe Space Technologies.

    “La primera consiste en presentar el componente a un panel de seguridad. La segunda identifica los posibles riesgos del componente, que van desde piezas móviles hasta materiales como el vidrio, que podrían romperse. La tercera establece un plan para abordar dichos riesgos. La cuarta comprueba que el plan funciona”, explicó.

    Los iPhone 17 Pro Max a bordo de la nave que vuelve a llevar humanos a la órbita lunar desde el programa Apolo en 1972 no son las únicas herramientas fotográficas que disponen los tripulantes. Ellos también tienen acceso a cuatro cámaras GoPro Hero 11 y dos Nikon D5.

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