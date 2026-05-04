Un estudio confirma qué empleos serán más desplazados y cuáles más favorecidos por la Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial no impacta a todos los trabajos de la misma manera. M ientras algunos empleos están siendo desplazados por sistemas automatizados , otros se están fortaleciendo gracias a la capacidad de la IA de potenciar las habilidades humanas.

Tal la conclusión central de un nuevo informe de Goldman Sachs Research, que combina dos índices distintos para medir con mayor precisión qué ocurre en el mercado laboral: uno que evalúa el riesgo de sustitución y otro que mide el potencial de complementación , es decir, hasta qué punto la IA puede amplificar el trabajo humano en lugar de reemplazarlo.

En otras palabras, el estudio, elaborado por la economista Elsie Peng , distingue entre dos efectos opuestos: el de sustitución, donde la tecnología directamente reemplaza tareas humanas, y el de “aumentación”, donde la IA automatiza algunas tareas, pero sigue requiriendo el juicio, la creatividad y las habilidades interpersonales de las personas. Esa distinción es la que permite identificar con claridad cuáles son los trabajos más vulnerables y cuáles los más favorecidos.

Para reflejar cómo la IA está impactando hoy en el empleo , Goldman Sachs analizó el caso particular del mercado laboral estadounidense . La institución financiera estima que la inteligencia artificial redujo el crecimiento mensual de la nómina en aproximadamente 16.000 empleos durante el último año y elevó la tasa de desempleo en 0,1 punto porcentual.

Sin embargo, el informe aclara que ese impacto real es probablemente menor de lo que indican esas cifras, porque los cálculos no capturan plenamente el efecto compensador de la contratación para la construcción de centros de datos ni la demanda laboral incremental generada por las ganancias de productividad e ingresos vinculadas a la Inteligencia Artificial.

El análisis también revela que los efectos negativos de la IA sobre la creación de empleo recaen de manera desproporcionada sobre los trabajadores más jóvenes y con menos experiencia. En cambio, cuando los economistas analizaron específicamente los empleos con mayor potencial por el desarrollo de la IA, encontraron un aumento del crecimiento mensual de la nómina de alrededor de 9.000 puestos de trabajo en el último año y una leve reducción de la tasa de desempleo en esos sectores.

Esa conclusión tiene algún parentesco con las del economista conductual Alex Imas, quien en Substack publicó un ensayo titulado What will be scarce? (¿Qué será escaso?) en el que, a contrapelo de las tesis más alarmistas acerca de que la IA generará empleo masivo, dice que florecerá el “sector relacional”, la parte de la economía en la que el componente humano integra el valor del bien o servicio.

Las diez ocupaciones más amenazadas

El informe de Goldman Sachs muestra las ocupaciones más expuestas a sustitución por IA, aquellas donde la tecnología tiene más chances de reemplazar directamente a los trabajadores. En el tope del ranking aparecen los operadores telefónicos, con el puntaje más alto de desplazamiento, seguidos por los empleados de reclamos de seguros y los cobradores de deudas. Completan la lista los empleados de facturación, los teleoperadores de marketing, los empleados de liquidación de sueldos, los asistentes legales, los empleados de compras, los correctores de textos y los procesadores de documentos.

Lo que tienen en común estas ocupaciones es que sus tareas son, en gran medida, estructuradas, repetitivas y no requieren presencia física constante ni interacción interpersonal compleja. Son justamente las condiciones ideales para que un sistema de IA las automatice de manera eficiente. El informe señala que “las ocupaciones y empresas expuestas a la sustitución por IA han visto caídas en sus costos operativos y en la publicación de ofertas de empleo”, una señal clara de que el ajuste ya está en marcha.

Las diez ocupaciones más beneficiadas

El estudio presenta también el panorama opuesto, es decir las ocupaciones con mayor potencial de crecimiento. En este caso, la IA no reemplaza al trabajador sino que lo potencia, haciéndolo más productivo al automatizar tareas secundarias mientras el componente humano sigue siendo indispensable. En la cima de este ranking se ubican los administradores de educación y los gerentes de construcción, con los puntajes más altos de complementación. Les siguen los ejecutivos principales, los médicos y cirujanos, los supervisores de primera línea, los abogados, los especialistas en operaciones aeroportuarias, los gerentes de producción industrial, los gerentes de operaciones y los ingenieros industriales.

Estos roles tienen en común algo que la IA todavía no puede replicar: la necesidad de tomar decisiones complejas en entornos cambiantes, ejercer liderazgo, estar físicamente presentes en determinados contextos y aplicar juicio profesional en situaciones no estructuradas. La institución financiera usa el ejemplo del diseñador de interiores para ilustrar este punto: aunque enfrenta exposición a la IA al igual que un representante de servicio al cliente, su trabajo “requiere más tareas no estructuradas y mayor presencia física frecuente en los lugares de trabajo, cosas que no pueden automatizarse completamente”. Por eso, en su caso, la IA complementa al humano en lugar de sustituirlo.

“Efecto Jevons” y paradoja del aumento

El informe introduce un concepto económico clave para entender por qué la IA no necesariamente reduce el empleo: la “paradoja de Jevons”. Identificada en el siglo XIX, cuando la mayor eficiencia en el uso del carbón terminó aumentando el consumo total de ese recurso, la paradoja describe cómo una mejora en la eficiencia puede generar más demanda, no menos.

Aplicada al mercado laboral, la lógica es la siguiente: “La potenciación por IA que hace a los trabajadores más productivos puede reducir el número de trabajadores necesarios para producir una cantidad fija de producción”, explica Peng. “Pero al reducir el costo por unidad de producción, también podría aumentar la demanda de lo que producen suficientemente como para generar un aumento neto en su empleo.”

En otras palabras, que la IA haga más eficiente a un médico o a un abogado no implica que se necesiten menos médicos o abogados: puede ocurrir exactamente lo contrario, si esa eficiencia baja los costos y amplía el acceso a esos servicios.

Las ocupaciones y empresas con mayor potencial de crecimiento por IA, concluye el informe, “han visto aumentar su productividad y más publicaciones de ofertas de empleo”. La inteligencia artificial, en definitiva, no es solo una amenaza para el trabajo: también es, para muchos, un catalizador de crecimiento.