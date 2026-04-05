Caso Alberto Quiroga: confirman que el cuerpo hallado en 25 de Mayo es del fotógrafo desaparecido

La peor noticia se confirmó este domingo por la tarde: el cuerpo hallado en el departamento 25 de Mayo pertenece a Alberto Quiroga , el fotógrafo de 34 años que era intensamente buscado desde el pasado 28 de marzo.

Confirmaron el hallazgo de la cámara, el celular y la moto del fotógrafo Alberto Quiroga

Según indicaron fuentes policiales, el cadáver presentaba una herida cortante en el cuello, un dato que refuerza la hipótesis de una muerte violenta. No obstante, serán las pericias de la Policía Científica y las medidas dispuestas por la Justicia las que determinen con precisión las causas del fallecimiento.

El hallazgo se produjo en una finca ubicada en la zona de Calle 6 y Costa Canal, donde personal de Bomberos encontró el cuerpo tras varios días de intensos rastrillajes. En el mismo lugar también fueron localizados elementos clave: la cámara de fotos, el teléfono celular y la motocicleta de Quiroga , piezas fundamentales para reconstruir sus últimos movimientos.

La desaparición del fotógrafo había sido denunciada luego de que no regresara a su vivienda tras trabajar en un evento realizado en La Chimbera, también en 25 de Mayo. Testigos señalaron que fue visto por última vez durante la madrugada del 28 de marzo, cuando aún cumplía tareas en el festejo.

A partir de ese momento, se activó el programa provincial de búsqueda de personas y comenzó un operativo que fue creciendo en magnitud con el correr de los días. Las primeras jornadas estuvieron marcadas por la incertidumbre y la ausencia de pistas firmes.

image Los peritajes se extendieron desde la tarde hasta la noche de este domingo en 25 de Mayo.

El caso dio un giro con los allanamientos realizados en la zona rural de La Chimbera. En uno de esos procedimientos fueron detenidos un hombre y una mujer —hermanos— y se secuestraron teléfonos celulares que estaban enterrados en una vivienda, elementos considerados clave por los investigadores. Posteriormente, se sumó un tercer detenido, aunque no se difundieron detalles sobre su identidad ni su posible vinculación con el hecho.

En paralelo, los rastrillajes se intensificaron con un importante despliegue de recursos. Más de 150 efectivos participaron en operativos en sectores como Las Casuarinas, con recorridos organizados por cuadrículas y apoyo de drones, cubriendo amplias extensiones sin resultados en los primeros días.

Durante toda la semana, la causa avanzó entre distintas hipótesis, con pruebas bajo análisis y la expectativa de la familia, que siguió cada procedimiento con la esperanza de encontrarlo con vida.

El hallazgo de este domingo cambió definitivamente el rumbo de la investigación. Con la confirmación de la identidad del cuerpo, la Justicia inicia ahora una etapa clave para determinar qué ocurrió en las horas posteriores a la desaparición de Quiroga y cuál fue el recorrido que lo llevó hasta el lugar donde fue encontrado.

Resta aguardar los resultados de las pericias que permitirán esclarecer las circunstancias de la muerte.