    • 5 de abril de 2026 - 17:40

    Intensifican la búsqueda del fotógrafo desaparecido en 25 de Mayo con drones, rastrillajes y 100 efectivos

    Por el fotógrafo desaparecido Oscar Alberto Quiroga, se desplegó este domingo un operativo en zonas de 25 de Mayo, con participación de más de 100 policías.

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    Intensificaron la búsqueda del fotógrafo desaparecido. 

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    Las tareas se concentran principalmente en las zonas de Santa Rosa y La Chimbera, donde se despliegan equipos especializados con el objetivo de avanzar en la localización del hombre desaparecido.

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    El procedimiento está coordinado por el Ministerio Público, bajo la dirección del fiscal Ignacio Achem, en conjunto con la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público y la Policía de San Juan. Estas fuerzas son encabezadas por el secretario Enrique Delgado y el jefe de Policía Néstor Álvarez.

    En el operativo participan múltiples unidades especializadas, entre ellas GERAS, D8, COE, Búsqueda y Rescate D5, D3, Brigadas, Policía Montada y Motorizada, Canes, Policía Rural, Bomberos, además de personal de la Comisaría 32 de Casuarinas y la Unidad Operativa de La Chimbera.

    El rastrillaje se desarrolla mediante un sistema organizado por cuadrículas, con intervenciones tanto terrestres como aéreas. Para ello, se utilizan seis drones que permiten ampliar el rango de observación en áreas de difícil acceso.

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    Durante la jornada dominical se dispuso un total de 100 efectivos policiales. Hasta el momento, la investigación ya abarca más de 100 kilómetros cuadrados recorridos, incluye allanamientos en distintos domicilios, el secuestro de material probatorio y la detención de tres personas vinculadas a la causa.

    Las autoridades continúan trabajando intensamente en la zona, sin descartar ninguna hipótesis, mientras se mantienen las tareas de búsqueda con recursos humanos y tecnológicos.

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