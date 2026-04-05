Intensifican la búsqueda del fotógrafo desaparecido en 25 de Mayo con drones, rastrillajes y 100 efectivos

Por el fotógrafo desaparecido Oscar Alberto Quiroga, se desplegó este domingo un operativo en zonas de 25 de Mayo, con participación de más de 100 policías.

Desde las primeras horas de este domingo, se lleva adelante un nuevo e intenso operativo de rastrillaje en el departamento 25 de Mayo, en el marco de la búsqueda de Oscar Alberto Quiroga.

Las tareas se concentran principalmente en las zonas de Santa Rosa y La Chimbera, donde se despliegan equipos especializados con el objetivo de avanzar en la localización del hombre desaparecido.

image El procedimiento está coordinado por el Ministerio Público, bajo la dirección del fiscal Ignacio Achem, en conjunto con la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público y la Policía de San Juan. Estas fuerzas son encabezadas por el secretario Enrique Delgado y el jefe de Policía Néstor Álvarez.

En el operativo participan múltiples unidades especializadas, entre ellas GERAS, D8, COE, Búsqueda y Rescate D5, D3, Brigadas, Policía Montada y Motorizada, Canes, Policía Rural, Bomberos, además de personal de la Comisaría 32 de Casuarinas y la Unidad Operativa de La Chimbera.

El rastrillaje se desarrolla mediante un sistema organizado por cuadrículas, con intervenciones tanto terrestres como aéreas. Para ello, se utilizan seis drones que permiten ampliar el rango de observación en áreas de difícil acceso.