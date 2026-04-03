El triste mensaje del padre del fotógrafo que ya lleva 6 días desaparecido.

A seis días de la desaparición de Alberto Quiroga (34) , el fotógrafo de 25 de Mayo que es intensamente buscado , su padre rompió el silencio y expresó públicamente su angustia a través de las redes sociales.

Confirmaron el hallazgo de la cámara, el celular y la moto del fotógrafo Alberto Quiroga

Caso Alberto Quiroga: confirman que el cuerpo hallado en 25 de Mayo es del fotógrafo desaparecido

El hombre, conocido como “Negrito” Quiroga , utilizó su cuenta de Facebook para dejar un breve pero desgarrador mensaje que rápidamente generó una fuerte repercusión. “Donde estas Albertito” , escribió este viernes, en una publicación que en pocos minutos comenzó a llenarse de comentarios de apoyo, muestras de afecto y cadenas de oración por la aparición del joven.

El posteo refleja el dolor que atraviesa la familia en medio de la incertidumbre, mientras continúan los rastrillajes y las tareas investigativas para dar con el paradero del fotógrafo, cuyo rastro se perdió el sábado pasado tras asistir a un evento en La Chimbera.

Pero ese no fue el único gesto del padre en redes. Instantes después, compartió la canción “Gigante, Chiquito”, de Sergio Denis, y acompañó la publicación con otra frase cargada de angustia: “Dios por favor”.

Las publicaciones se suman al clima de conmoción que rodea el caso, que mantiene en vilo a todo el departamento 25 de Mayo y a la provincia. En paralelo, familiares, amigos y vecinos continúan difundiendo la búsqueda y pidiendo colaboración a la comunidad para aportar cualquier dato que pueda ayudar a encontrarlo.

image Alberto Quiroga junto a sus padres.

Hasta el momento, no hay novedades oficiales sobre su paradero. La causa es investigada con hermetismo, mientras se profundizan distintas líneas de investigación.

Continúa la búsqueda

La búsqueda de Oscar Alberto Quiroga este viernes sumó un nuevo operativo de rastrillaje en la zona de Las Casuarinas, en el departamento 25 de Mayo.

Desde el Ministerio Público informaron que durante la mañana, más de 150 personas participaron de un despliegue que abarcó un radio de unos 20 kilómetros. En el procedimiento intervinieron distintas áreas de seguridad y unidades especializadas, que trabajaron de manera coordinada sobre el terreno.

El operativo contó con la participación de grupos como GERAS, divisiones policiales y brigadas, además de personal montado y motorizado. También estuvieron presentes representantes del Ministerio Público, entre ellos el fiscal coordinador Ignacio Achem junto a su equipo.

Familiares y allegados de Quiroga acompañaron las tareas y siguen de cerca el desarrollo del operativo, que por el momento no arrojó resultados positivos.

Las acciones de búsqueda continúan y no se descartan nuevos rastrillajes en la zona en las próximas horas.

La palabra de su pareja

En medio de la búsqueda, Cecilia Olivera, pareja de Alberto Quiroga y madre de su hijo de un año y medio —además de estar embarazada—, había expresado ayer su profunda angustia por la desaparición.

“Estoy desesperada mal porque no tenemos noticias. Nadie habla, nadie dice nada, no sabemos nada”, dijo en diálogo con este medio.

La mujer también dejó en claro que no cree que el fotógrafo se haya ausentado por decisión propia y apuntó a la posibilidad de que haya sido víctima de un hecho. “Alguien le hizo algo. Hay amistades que recién me estoy enterando, no sabía que las tenía. Está dentro de las posibilidades que tengan que ver con esto. Es imposible que no se sepa nada, que no haya un rastro de nada, que ni siquiera aparezcan sus pertenencias. Nada, no hay señales de nada, como que si se lo hubiese tragado la tierra, es algo muy triste para todos nosotros”, manifestó.

En la misma línea, sostuvo: “No creo que se haya ido solo, no lo creo capaz, aparte estaba todo bien con su familia, con mi hijo, conmigo su pareja, así que no lo veo así”.

Además, remarcó el temor más fuerte que atraviesa a la familia: “Que lo tengan encerrado en algún lado, la verdad no sé qué pensar ya últimamente”.

Olivera también señaló que algunas de las personas con las que habría estado en el evento podrían estar vinculadas al mundo de la droga, una hipótesis que es analizada en la investigación. “Se dice eso, todos hablan mal de esa gente y él se fue con esos chicos del evento, eso es lo que me parece raro”, explicó.

Finalmente, hizo un pedido desesperado a la comunidad: “El que sepa algo por favor que se anime a hablar, que no tenga miedo. Alguien debe saber algo, alguien debe haber visto algo, no puede ser que haya desaparecido así”.