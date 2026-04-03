    • 3 de abril de 2026 - 16:37

    Continúa la búsqueda del fotógrafo desaparecido: amplio operativo en la zona de Las Casuarinas

    Más de 150 personas participaron de un rastrillaje en 25 de Mayo, sin resultados positivos hasta el momento.

    Alberto Quiroga.

    Alberto Quiroga.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Leé además

    Fotógrafo desaparecido: la inquietante hipótesis de un medio de comunicación nacional.

    Fotógrafo desaparecido: la inquietante hipótesis de un medio de comunicación nacional
    El triste mensaje del padre del fotógrafo que ya lleva 6 días desaparecido.

    El triste mensaje del padre del fotógrafo que ya lleva 6 días desaparecido

    Desde el Ministerio Público informaron que durante la mañana, más de 150 personas participaron de un despliegue que abarcó un radio de unos 20 kilómetros. En el procedimiento intervinieron distintas áreas de seguridad y unidades especializadas, que trabajaron de manera coordinada sobre el terreno.

    El operativo contó con la participación de grupos como GERAS, divisiones policiales y brigadas, además de personal montado y motorizado. También estuvieron presentes representantes del Ministerio Público, entre ellos el fiscal coordinador Ignacio Achem junto a su equipo.

    Las acciones de búsqueda continúan y no se descartan nuevos rastrillajes en la zona en las próximas horas.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    25 de mayo: entre pistas y rastrillajes, que se sabe de la busqueda del fotografo desaparecido

    25 de Mayo: entre pistas y rastrillajes, qué se sabe de la búsqueda del fotógrafo desaparecido

    Un colectivo de larga distancia y un vehículo particular protagonizaron un fuerte choque este domingo en cercanías al Puente de Caucete

    Fuerte choque entre un colectivo y un auto en Ruta 20 a metros del Puente de Caucete

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La zona rural donde se produjo el brutal crimen. 

    Brutal crimen en zona rural de Córdoba: un hombre fue detenido por la muerte de un joven

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El temporal en Tucumán provocó la muerte de un niño y causó conmoción. 

    Conmoción por la muerte de un nene de 12 años que murió electrocutado durante el temporal que azotó Tucumán

    Por Redacción Diario de Cuyo