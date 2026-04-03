Continúa la búsqueda del fotógrafo desaparecido: amplio operativo en la zona de Las Casuarinas

Más de 150 personas participaron de un rastrillaje en 25 de Mayo, sin resultados positivos hasta el momento.

La búsqueda de Oscar Alberto Quiroga, de 34 años, continúa en la provincia de San Juan y este viernes sumó un nuevo operativo de rastrillaje en la zona de Las Casuarinas, en el departamento 25 de Mayo. Quiroga se desempeña como fotógrafo y fue reportado desaparecido el 28 de marzo pasado.

Desde el Ministerio Público informaron que durante la mañana, más de 150 personas participaron de un despliegue que abarcó un radio de unos 20 kilómetros. En el procedimiento intervinieron distintas áreas de seguridad y unidades especializadas, que trabajaron de manera coordinada sobre el terreno.

El operativo contó con la participación de grupos como GERAS, divisiones policiales y brigadas, además de personal montado y motorizado. También estuvieron presentes representantes del Ministerio Público, entre ellos el fiscal coordinador Ignacio Achem junto a su equipo.

Familiares y allegados de Quiroga acompañaron las tareas y siguen de cerca el desarrollo del operativo, que por el momento no arrojó resultados positivos.