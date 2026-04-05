Caso Alberto Quiroga: ya son tres los detenidos, mientras se espera el peritaje de un cuerpo hallado en 25 de Mayo

La búsqueda de Alberto Quiroga habría tenido el peor desenlace . Este domingo, fuentes judiciales confirmaron el hallazgo de un cuerpo sin vida en el departamento 25 de Mayo , y todo indica que se trataría del fotógrafo de 34 años que era intensamente buscado desde fines de marzo.

El cadáver fue encontrado junto a una motocicleta en la zona de Calle 6 y Costa Canal, en un sector rural que hasta ahora no había dado resultados positivos en los rastrillajes. El descubrimiento pondría fin a días de incertidumbre, en los que la desaparición de Quiroga mantuvo en vilo a toda la provincia.

En paralelo, la causa ya cuenta con tres personas detenidas . Aunque las autoridades no difundieron detalles sobre su presunta participación, los arrestos se convirtieron en una de las claves de la investigación, que ahora deberá determinar si existe relación directa entre los sospechosos y el hallazgo.

Quiroga había sido visto por última vez el sábado 28 de marzo , cuando trabajaba como fotógrafo en un evento en La Chimbera, también en 25 de Mayo. Según testimonios, permaneció en el lugar hasta la madrugada, pero en algún momento se retiró sin dejar rastros y nunca regresó a su casa.

Tras la denuncia de su familia, se activó el programa provincial de búsqueda de personas y comenzó un operativo que fue escalando con el paso de los días. Las primeras jornadas estuvieron marcadas por la falta de pistas concretas, hasta que los investigadores avanzaron con allanamientos en la zona.

Uno de los procedimientos más relevantes se realizó en La Chimbera, donde fueron detenidos un hombre y una mujer —hermanos— y se secuestraron teléfonos celulares que estaban enterrados, elementos considerados clave para reconstruir los últimos movimientos del fotógrafo. A esos arrestos se sumó un tercer detenido, cuya identidad y vínculo con el caso no fueron informados oficialmente.

Mientras tanto, los rastrillajes se intensificaron con un amplio despliegue de recursos. Más de un centenar de efectivos, junto a unidades especiales, drones y brigadas organizadas por cuadrículas, recorrieron durante días distintos sectores rurales, incluyendo zonas como Las Casuarinas, sin resultados en un primer momento.

El hallazgo del cuerpo cambia ahora el eje de la investigación. La Justicia deberá avanzar en las pericias para confirmar la identidad y establecer las circunstancias de la muerte, así como definir el grado de responsabilidad de las personas detenidas.