    • 5 de abril de 2026 - 18:32

    Caso Alberto Quiroga: ya son tres los detenidos, mientras se espera el peritaje de un cuerpo hallado en 25 de Mayo

    A ocho días de la desaparición del fotógrafo Alberto Quiroga, la Justicia confirmó tres arrestos en la causa. En la tarde encontraron un cuerpo sin vida.

    Alberto Quiroga fue visto por última vez el 28 de marzo.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

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    El cadáver fue encontrado junto a una motocicleta en la zona de Calle 6 y Costa Canal, en un sector rural que hasta ahora no había dado resultados positivos en los rastrillajes. El descubrimiento pondría fin a días de incertidumbre, en los que la desaparición de Quiroga mantuvo en vilo a toda la provincia.

    En paralelo, la causa ya cuenta con tres personas detenidas. Aunque las autoridades no difundieron detalles sobre su presunta participación, los arrestos se convirtieron en una de las claves de la investigación, que ahora deberá determinar si existe relación directa entre los sospechosos y el hallazgo.

    Tras la denuncia de su familia, se activó el programa provincial de búsqueda de personas y comenzó un operativo que fue escalando con el paso de los días. Las primeras jornadas estuvieron marcadas por la falta de pistas concretas, hasta que los investigadores avanzaron con allanamientos en la zona.

    Uno de los procedimientos más relevantes se realizó en La Chimbera, donde fueron detenidos un hombre y una mujer —hermanos— y se secuestraron teléfonos celulares que estaban enterrados, elementos considerados clave para reconstruir los últimos movimientos del fotógrafo. A esos arrestos se sumó un tercer detenido, cuya identidad y vínculo con el caso no fueron informados oficialmente.

    Mientras tanto, los rastrillajes se intensificaron con un amplio despliegue de recursos. Más de un centenar de efectivos, junto a unidades especiales, drones y brigadas organizadas por cuadrículas, recorrieron durante días distintos sectores rurales, incluyendo zonas como Las Casuarinas, sin resultados en un primer momento.

    El hallazgo del cuerpo cambia ahora el eje de la investigación. La Justicia deberá avanzar en las pericias para confirmar la identidad y establecer las circunstancias de la muerte, así como definir el grado de responsabilidad de las personas detenidas.

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