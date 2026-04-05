    • 5 de abril de 2026 - 18:01

    Hallaron un cuerpo sin vida junto a una moto: creen que es el fotógrafo desaparecido

    Un cuerpo sin vida junto a una moto fue encontrado por la Policía en 25 de Mayo. Creen que se trata del fotógrafo Alberto Quiroga.

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    La búsqueda del fotógrafo Alberto Quiroga habría terminado de la peor manera. Este domingo, fuentes judiciales confirmaron a DIARIO DE CUYO el hallazgo de un cuerpo sin vida. Se sospecha que se trata del hombre de 34 años que era intensamente buscado desde fines de marzo.

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    El cuerpo apareció junto a su motocicleta en la zona de Calle 6 y Costa Canal, en el departamento 25 de Mayo. El hecho pone fin a una búsqueda que, durante más de una semana, movilizó a fuerzas policiales, judiciales y a toda una comunidad atravesada por la incertidumbre.

    Quiroga había sido visto por última vez el sábado 28 de marzo, cuando asistió a un evento social en La Chimbera, en el departamento 25 de Mayo, donde trabajaba como fotógrafo. A partir de su desaparición, la Policía activó el programa “San Juan Te Busca” y desplegó un operativo que fue creciendo en intensidad con el correr de los días.

    Las primeras jornadas estuvieron marcadas por la falta de pistas firmes. Sin embargo, el caso dio un giro cuando se realizaron allanamientos en la zona rural de La Chimbera. Allí, la Policía detuvo a dos personas y secuestró teléfonos celulares que habían sido enterrados, elementos considerados clave para reconstruir los últimos movimientos del fotógrafo.

    En paralelo, los rastrillajes se multiplicaron. Más de 150 efectivos participaron de operativos en sectores como Las Casuarinas, cubriendo amplias extensiones de terreno sin resultados positivos en un primer momento.

    El despliegue incluyó unidades especiales, drones y un sistema de búsqueda por cuadrículas que llegó a abarcar varios kilómetros cuadrados. La magnitud del operativo reflejaba no solo la urgencia del caso, sino también la presión de una investigación que sumaba indicios, pero no lograba dar con el paradero de Quiroga.

    Durante esos días, la causa avanzó entre hipótesis diversas: personas detenidas y pruebas bajo análisis, mientras la familia y allegados seguían de cerca cada procedimiento con la esperanza de encontrarlo con vida.

    Este escenario abre ahora nuevos interrogantes sobre lo ocurrido y el recorrido final del fotógrafo.

    Con la confirmación del hallazgo, la investigación entra en una nueva etapa. La Justicia deberá determinar las circunstancias de la muerte y el grado de responsabilidad de las personas ya detenidas, en un caso que conmocionó a San Juan y mantuvo en vilo a toda la provincia durante días.

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