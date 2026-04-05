Confirmaron el hallazgo de la cámara, el celular y la moto del fotógrafo Alberto Quiroga

El descubrimiento se produjo en la zona de Costa Canal y Calle 6, en el departamento 25 de Mayo, donde personal de Bomberos fue quien dio con el cadáver tras varios días de intensos rastrillajes.
De acuerdo a la información oficial, el cuerpo presentaba un corte en el cuello, un dato que refuerza la hipótesis de una muerte violenta y que ahora será clave en las pericias forenses para determinar las circunstancias del hecho.
El descubrimiento de los objetos personales de Quiroga en el mismo lugar donde fue encontrado un cadáver es considerado un elemento central para la causa, ya que permitirá reconstruir sus últimos movimientos y analizar posibles pruebas almacenadas en los dispositivos.
El fotógrafo, de 34 años, era intensamente buscado desde fines de marzo, cuando desapareció tras trabajar en un evento en la localidad de La Chimbera, también en 25 de Mayo. Su ausencia activó un amplio operativo que incluyó rastrillajes por tierra y aire, con participación de distintas unidades policiales.
El caso generó fuerte conmoción en San Juan y mantiene en vilo a la comunidad. Con la confirmación de estos nuevos elementos, la causa entra en una etapa decisiva, en la que la Justicia buscará esclarecer cómo ocurrió el crimen y quiénes fueron los responsables.