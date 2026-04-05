Confirmaron el hallazgo de la cámara, el celular y la moto del fotógrafo Alberto Quiroga

Fuentes judiciales indicaron que los elementos clave del fotógrafo Alberto Quiroga fueron encontrados junto a un cadáver en 25 de Mayo.

El lugar donde se hallaron los elementos que pertenecían a Alberto Quiroga junto a un cuerpo sin vida.

La investigación por la muerte de Alberto Quiroga sumó en las últimas horas datos determinantes. Según confirmaron fuentes judiciales a DIARIO DE CUYO, junto al cuerpo sin vida de hallado este domingo por la tarde fueron encontrados una cámara de fotos, el teléfono celular y la motocicleta en la que se movilizaba el hombre de 34 años.

El descubrimiento se produjo en la zona de Costa Canal y Calle 6, en el departamento 25 de Mayo, donde personal de Bomberos fue quien dio con el cadáver tras varios días de intensos rastrillajes.

IMG_1332.JPG De acuerdo a la información oficial, el cuerpo presentaba un corte en el cuello, un dato que refuerza la hipótesis de una muerte violenta y que ahora será clave en las pericias forenses para determinar las circunstancias del hecho.

El descubrimiento de los objetos personales de Quiroga en el mismo lugar donde fue encontrado un cadáver es considerado un elemento central para la causa, ya que permitirá reconstruir sus últimos movimientos y analizar posibles pruebas almacenadas en los dispositivos.

El fotógrafo, de 34 años, era intensamente buscado desde fines de marzo, cuando desapareció tras trabajar en un evento en la localidad de La Chimbera, también en 25 de Mayo. Su ausencia activó un amplio operativo que incluyó rastrillajes por tierra y aire, con participación de distintas unidades policiales.