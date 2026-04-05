    • 5 de abril de 2026 - 19:04

    Confirmaron el hallazgo de la cámara, el celular y la moto del fotógrafo Alberto Quiroga

    Fuentes judiciales indicaron que los elementos clave del fotógrafo Alberto Quiroga fueron encontrados junto a un cadáver en 25 de Mayo.

    El lugar donde se hallaron los elementos que pertenecían a Alberto Quiroga junto a un cuerpo sin vida.

    El lugar donde se hallaron los elementos que pertenecían a Alberto Quiroga junto a un cuerpo sin vida.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Leé además

    El lugar donde fue encontrado el cuerpo de Alberto Quiroga.

    Afirman que el cuerpo de Alberto Quiroga "llevaría entre cinco y seis días muerto"
    El cuerpo sin vida de Alberto Quiroga fue hallado en 25 de Mayo.

    Caso Alberto Quiroga: confirman que el cuerpo hallado en 25 de Mayo es del fotógrafo desaparecido

    El descubrimiento se produjo en la zona de Costa Canal y Calle 6, en el departamento 25 de Mayo, donde personal de Bomberos fue quien dio con el cadáver tras varios días de intensos rastrillajes.

    IMG_1332.JPG

    De acuerdo a la información oficial, el cuerpo presentaba un corte en el cuello, un dato que refuerza la hipótesis de una muerte violenta y que ahora será clave en las pericias forenses para determinar las circunstancias del hecho.

    El descubrimiento de los objetos personales de Quiroga en el mismo lugar donde fue encontrado un cadáver es considerado un elemento central para la causa, ya que permitirá reconstruir sus últimos movimientos y analizar posibles pruebas almacenadas en los dispositivos.

    El fotógrafo, de 34 años, era intensamente buscado desde fines de marzo, cuando desapareció tras trabajar en un evento en la localidad de La Chimbera, también en 25 de Mayo. Su ausencia activó un amplio operativo que incluyó rastrillajes por tierra y aire, con participación de distintas unidades policiales.

    IMG_1339.JPG

    En ese contexto, la investigación avanzó con allanamientos y detenciones. Hasta el momento, hay tres personas privadas de la libertad, aunque no se informó oficialmente cuál sería su grado de participación en el hecho.

    El caso generó fuerte conmoción en San Juan y mantiene en vilo a la comunidad. Con la confirmación de estos nuevos elementos, la causa entra en una etapa decisiva, en la que la Justicia buscará esclarecer cómo ocurrió el crimen y quiénes fueron los responsables.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Alberto Quiroga fue visto por última vez el 28 de marzo.

    Caso Alberto Quiroga: ya son tres los detenidos, mientras se espera el peritaje de un cuerpo hallado en 25 de Mayo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    hallaron un cuerpo sin vida junto a una moto: creen que es el fotografo desaparecido

    Hallaron un cuerpo sin vida junto a una moto: creen que es el fotógrafo desaparecido

    Mariano Robles (28) y Solana Albornoz (32) en una fotofamiliar reciente difundida en sus redes sociales. 

    Encontraron muerta a la pareja que estaba desaparecida desde el sábado por el temporal

    Por Agencia Noticias Argentinas
    Intensificaron la búsqueda del fotógrafo desaparecido. 

    Intensifican la búsqueda del fotógrafo desaparecido en 25 de Mayo con drones, rastrillajes y 100 efectivos

    Por Redacción Diario de Cuyo