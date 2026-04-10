    • 10 de abril de 2026 - 12:10

    Habló la mujer que contrató al fotógrafo para el cumpleaños: "Se retiró ni bien terminó el evento"

    Confirmó que Alberto Quiroga cumplió con su trabajo en la fiesta, cobró por el servicio y se retiró inmediatamente después del evento.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En medio de la conmoción que todavía rodea la muerte del fotógrafo Alberto Quiroga, la mujer que lo contrató para cubrir el cumpleaños de 80 años realizado en La Chimbera —último evento en el que se lo vio con vida— decidió hablar públicamente y aportar su versión sobre lo ocurrido aquella noche.

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    Se trata de Vany Córdoba, hija de la homenajeada, quien utilizó su cuenta de Facebook para cuestionar la difusión de un video del festejo que comenzó a circular en redes sociales y que muestra al fotógrafo durante la celebración.

    En ese mismo descargo, Córdoba dejó una definición clave sobre el paso de Quiroga por el evento: "Se le pagó en tiempo y forma por su servicio y se retiró ni bien terminó el evento", afirmó.

    La mujer sostuvo además que "toda información requerida fue brindada sin ningún problema", en referencia a los datos aportados a la investigación judicial.

    Críticas por la viralización del video

    En su publicación, Córdoba cargó duramente contra quienes compartieron imágenes del festejo familiar y contra quienes utilizaron ese material para especular sobre el caso.

    "Me pregunto y quisiera saber qué pasó por su cabeza al compartir un video de un momento íntimo en familia, una fiesta, un agasajo que hicimos con mucho esfuerzo y amor para nuestra madre", expresó.

    Y agregó: "¿Qué pensaron, que estaban filtrando una cámara oculta?"

    En ese marco, apuntó especialmente contra quienes difundieron el video con interpretaciones sobre el caso y cuestionó que se haya buscado instalar sospechas sobre la familia organizadora del cumpleaños.

    "La única enseñanza que esto nos deja es fijarnos bien a quiénes se considera amigos, familia", manifestó.

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    El descargo completo de la hija de la cumplea&ntilde;era.

    El descargo completo de la hija de la cumpleañera.

    El último registro con vida

    El cumpleaños realizado en La Chimbera fue el último trabajo que cubrió Alberto Quiroga antes de desaparecer.

    De acuerdo con la reconstrucción de la investigación, el fotógrafo llegó al evento tras haber trabajado previamente en otras actividades durante esa jornada y, luego de retirarse del festejo, no volvió a ser visto con vida.

    Su cuerpo fue hallado días después en una zona semirural de 25 de Mayo, debajo de su motocicleta. La autopsia determinó que murió como consecuencia de un traumatismo de tórax compatible con una caída, descartando en principio una muerte violenta.

    Pese a ello, el caso continúa generando dudas y conmoción en buena parte de la comunidad veinticinqueña.

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