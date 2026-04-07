Polémica frase de una concejal de 25 de Mayo por la muerte del fotógrafo

El hallazgo sin vida del fotógrafo veinticinqueño Alberto Quiroga (34) y la confirmación oficial de que se trató de una muerte accidental no lograron disipar del todo las dudas en parte de la comunidad. En ese contexto, una publicación en redes sociales de la concejal opositora Daniela Berenguer sumó polémica y reavivó el debate.

"Lo mataron", la confesión que derivó en detenciones en la causa del fotógrafo de 25 de Mayo

“ ¿No se cansan de vernos la cara de giles?? ”, escribió la edil en su cuenta de Facebook, en un mensaje que fue interpretado como una crítica directa a la versión oficial difundida por la Fiscalía tras la autopsia. La frase, breve pero contundente, sugiere que la dirigente no coincide con la hipótesis de un accidente.

El posteo tuvo una rápida repercusión en 25 de Mayo : en pocas horas fue compartido cerca de un centenar de veces, acumuló más de 300 reacciones y superó los 50 comentarios. En líneas generales, las respuestas de los usuarios reflejan un clima de indignación, desconfianza hacia la investigación y pedidos de justicia , con cuestionamientos a la posibilidad de que el caso quede cerrado como un accidente.

El mensaje de Berenguer se da en un momento sensible de la causa, luego de que el Ministerio Público Fiscal informara que la muerte de Quiroga fue consecuencia de un traumatismo de tórax cerrado , compatible con una caída en moto. Según el informe del Complejo Científico y Forense, el impacto le provocó un hemotórax bilateral que derivó en una insuficiencia respiratoria fatal.

El fiscal Iván Grassi fue tajante al presentar los resultados: “La certeza científica es que nos informan que la muerte es traumatismo compatible con caída y que el cuerpo no presenta otro tipo de lesiones que hagan sospechar o potenciar una muerte violenta”. En la misma línea, indicó que no hay personas detenidas ni elementos que indiquen la participación de terceros .

De acuerdo a la reconstrucción preliminar, Quiroga habría circulado por una zona de subida, descendido por un terraplén y, al intentar retomar el camino girando sobre sus propias huellas, se habría producido el accidente. En el lugar se hallaron rastros de la motocicleta, el cuerpo debajo del rodado, con el casco colocado y todas sus pertenencias.

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El hallazgo se produjo el domingo por la tarde, en un terreno fiscal a unos 1.300 metros de la intersección de Calle 6 y Costa Canal, en La Chimbera, tras un operativo de rastrillaje masivo del que participaron más de 100 efectivos, drones, canes y unidades especiales. El cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que indica que llevaba varios días en el lugar.

Pese a la contundencia del informe forense, tanto familiares como vecinos continúan manifestando dudas y reclaman que la investigación avance sin descartar ninguna hipótesis. En ese escenario, la publicación de la concejal volvió a poner en evidencia que, más allá de las conclusiones oficiales, el caso sigue generando fuerte repercusión social y política en el departamento.

El mensaje de despedida de la concejal

Más allá del posteo que generó polémica, la propia Daniela Berenguer también publicó un mensaje de despedida dedicado a Quiroga, acompañado por una imagen del fotógrafo, en un tono completamente distinto.

“Gracias por recordarnos lo importante que es amar, callar, reencontrarnos, mantenernos unidos. Gracias por tu respeto para con todos, por tus silencios y tus risas. Que Dios te reciba en sus brazos hermano. Mis más sinceras condolencias a toda su flia, a sus amigos vecinos y todos los que lo amaban. Hasta siempre Alberto...”, escribió la edil.