    • 7 de abril de 2026 - 21:24

    Polémica frase de una concejal de 25 de Mayo por la muerte del fotógrafo

    La publicación de la edil se viralizó rápidamente en 25 de Mayo y reavivó la polémica en torno a la muerte del fotógrafo Alberto Quiroga.

    con alb
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El hallazgo sin vida del fotógrafo veinticinqueño Alberto Quiroga (34) y la confirmación oficial de que se trató de una muerte accidental no lograron disipar del todo las dudas en parte de la comunidad. En ese contexto, una publicación en redes sociales de la concejal opositora Daniela Berenguer sumó polémica y reavivó el debate.

    Leé además

    Alberto Quiroga fue encontrado con todas sus cosas personales. 

    Caso Alberto Quiroga: la principal hipótesis de la muerte del fotógrafo apunta a un accidente
    Hallazgo sin vida del fotógrafo de 25 de Mayo.

    "Lo mataron", la confesión que derivó en detenciones en la causa del fotógrafo de 25 de Mayo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    image
    La concejal Daniela Berenguer, opositora a la intendencia.

    La concejal Daniela Berenguer, opositora a la intendencia.

    ¿No se cansan de vernos la cara de giles??”, escribió la edil en su cuenta de Facebook, en un mensaje que fue interpretado como una crítica directa a la versión oficial difundida por la Fiscalía tras la autopsia. La frase, breve pero contundente, sugiere que la dirigente no coincide con la hipótesis de un accidente.

    image
    El posteo de la concejal.

    El posteo de la concejal.

    El posteo tuvo una rápida repercusión en 25 de Mayo: en pocas horas fue compartido cerca de un centenar de veces, acumuló más de 300 reacciones y superó los 50 comentarios. En líneas generales, las respuestas de los usuarios reflejan un clima de indignación, desconfianza hacia la investigación y pedidos de justicia, con cuestionamientos a la posibilidad de que el caso quede cerrado como un accidente.

    image
    image
    image
    image
    image

    Repercusión y dudas pese a la versión oficial

    El mensaje de Berenguer se da en un momento sensible de la causa, luego de que el Ministerio Público Fiscal informara que la muerte de Quiroga fue consecuencia de un traumatismo de tórax cerrado, compatible con una caída en moto. Según el informe del Complejo Científico y Forense, el impacto le provocó un hemotórax bilateral que derivó en una insuficiencia respiratoria fatal.

    El fiscal Iván Grassi fue tajante al presentar los resultados: “La certeza científica es que nos informan que la muerte es traumatismo compatible con caída y que el cuerpo no presenta otro tipo de lesiones que hagan sospechar o potenciar una muerte violenta”. En la misma línea, indicó que no hay personas detenidas ni elementos que indiquen la participación de terceros.

    De acuerdo a la reconstrucción preliminar, Quiroga habría circulado por una zona de subida, descendido por un terraplén y, al intentar retomar el camino girando sobre sus propias huellas, se habría producido el accidente. En el lugar se hallaron rastros de la motocicleta, el cuerpo debajo del rodado, con el casco colocado y todas sus pertenencias.

    image

    El hallazgo se produjo el domingo por la tarde, en un terreno fiscal a unos 1.300 metros de la intersección de Calle 6 y Costa Canal, en La Chimbera, tras un operativo de rastrillaje masivo del que participaron más de 100 efectivos, drones, canes y unidades especiales. El cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que indica que llevaba varios días en el lugar.

    Pese a la contundencia del informe forense, tanto familiares como vecinos continúan manifestando dudas y reclaman que la investigación avance sin descartar ninguna hipótesis. En ese escenario, la publicación de la concejal volvió a poner en evidencia que, más allá de las conclusiones oficiales, el caso sigue generando fuerte repercusión social y política en el departamento.

    El mensaje de despedida de la concejal

    Más allá del posteo que generó polémica, la propia Daniela Berenguer también publicó un mensaje de despedida dedicado a Quiroga, acompañado por una imagen del fotógrafo, en un tono completamente distinto.

    Gracias por recordarnos lo importante que es amar, callar, reencontrarnos, mantenernos unidos. Gracias por tu respeto para con todos, por tus silencios y tus risas. Que Dios te reciba en sus brazos hermano. Mis más sinceras condolencias a toda su flia, a sus amigos vecinos y todos los que lo amaban. Hasta siempre Alberto...”, escribió la edil.

    Embed

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Alberto Quiroga.

    Caso fotógrafo Alberto Quiroga: la autopsia confirmó que murió por una caída

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Imagen ilustrativa.

    Pasará dos meses en prisión por robar 7 gallinas de un galpón en 25 de Mayo

    el emotivo mensaje del hermano del fotografo tras su muerte: pensaba que teniamos tiempo

    El emotivo mensaje del hermano del fotógrafo tras su muerte: "Pensaba que teníamos tiempo"

    El lugar donde fue encontrado el cuerpo de Alberto Quiroga.

    Afirman que el cuerpo de Alberto Quiroga "llevaría entre cinco y seis días muerto"