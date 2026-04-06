"Lo mataron", la confesión que derivó en detenciones en la causa del fotógrafo de 25 de Mayo

Así lo indicó el fiscal que estaba a cargo de la búsqueda de Oscar Alberto Quiroga, quien fue hallado sin vida este domingo.

En medio de la investigación por la muerte del fotógrafo Alberto Quiroga, el fiscal Adrián Riveros reveló un dato clave durante la búsqueda: un sospechoso aseguró que lo mató y esta escalofriante frase derivó en la aprehensión de tres sujetos.

Durante una entrevista en Radio Sarmiento, el funcionario judicial confirmó que la detención de tres personas se produjo en el marco de la investigación por la desaparición del hombre, y que un testimonio fue determinante.

fotografo 25 de mayo (1) “Uno de los testigos hace mención de que ellos lo habían matado”, señaló Riveros, en referencia a los dichos que motivaron el pedido de detención ante la Justicia.

El fiscal explicó que la causa se inició como una búsqueda de paradero y que, a partir de testimonios y tareas investigativas, se logró identificar a personas que habían estado con la víctima en sus últimas horas. Esos elementos, sumados a la declaración mencionada, llevaron a avanzar con las detenciones.

fotografo 25 de mayo (3) El cuerpo del fotógrafo fue hallado tras un llamado al 911, en una zona descampada y junto a su motocicleta este domingo 5 de abril, en horas de la tarde. Según detalló Riveros, presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que indica que llevaba varios días en el lugar.