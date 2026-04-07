El emotivo mensaje del hermano del fotógrafo tras su muerte: "Pensaba que teníamos tiempo"

El mensaje de Efraín Quiroga, acompañado por fotos familiares, conmovió en redes sociales y reflejó el profundo dolor por la muerte del fotógrafo, en medio de la conmoción que atraviesa a 25 de Mayo.

El impacto por la muerte de Alberto Quiroga (34) sigue generando muestras de dolor en su entorno más cercano. En las últimas horas, su hermano Efraín Quiroga lo despidió con un mensaje cargado de emoción que rápidamente conmovió a familiares, amigos y vecinos de 25 de Mayo.

“Pensaba que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché, pero tenía mucho más que decirte. Te amo. Nos vemos pronto”, escribió en su cuenta de Facebook, junto a una serie de fotos en las que aparecen juntos, compartiendo momentos familiares, con amigos y también con su padre.

image El posteo tuvo una fuerte repercusión en redes sociales, donde decenas de usuarios dejaron mensajes de apoyo y acompañamiento para la familia en medio del difícil momento que atraviesan.

Dolor familiar en medio de la conmoción La despedida de Efraín se suma a las múltiples expresiones de afecto que surgieron tras el hallazgo sin vida del fotógrafo, cuyo caso generó una profunda conmoción en el departamento.

Las imágenes compartidas reflejan la cercanía entre ambos hermanos y el vínculo familiar, lo que potencia el impacto del mensaje, atravesado por la idea de lo pendiente y lo no dicho. La frase “pensaba que teníamos tiempo” resume el sentimiento de pérdida inesperada que atraviesa a sus seres queridos.