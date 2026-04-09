Tras la polémica, la concejal que cuestionó la muerte del fotógrafo moderó su postura: "No tomé dimensión"
La edil de 25 de Mayo relativizó su polémico posteo sobre la muerte de Alberto Quiroga, aseguró que habló antes de conocer la autopsia completa y admitió que se dejó llevar por la bronca y la incertidumbre.
Luego de la fuerte repercusión que generó su publicación en redes sociales tras conocerse que la Fiscalía atribuyó a una muerte accidental el fallecimiento del fotógrafoAlberto Quiroga, la concejal de 25 de Mayo, Daniela Berenguer, moderó su postura y aseguró que su mensaje fue producto de una reacción impulsiva y emocional.
“Yo a la frase la publiqué antes de conocer certeramente los detalles de la autopsia”, afirmó en declaraciones a Radio del Sur.
Berenguer sostuvo que su posteo no respondió a información concreta ni a datos propios sobre la investigación, sino a una reacción personal en medio de la conmoción que generó el caso en el departamento.
“Solamente la publiqué a la frase por una cuestión más sentimental, personal”, manifestó.
Admitió que actuó por impulso
Durante la entrevista, la concejal reconoció que no midió el impacto que podía generar su mensaje en medio de una investigación sensible y todavía reciente.
“Lo dije con una cuestión impulsiva”, expresó.
Y profundizó: “No tomé dimensión sobre lo que dije en el estado. Fue una cuestión más que nada así como de bronca, como de incertidumbre”.
Sus declaraciones marcan un cambio de tono respecto del fuerte mensaje que había difundido inicialmente y que se viralizó rápidamente en 25 de Mayo, alimentando el debate público en torno al caso.
Fue citada por Fiscalía
La propia edil reveló además que fue convocada a declarar por el fiscal de la causa a raíz de sus manifestaciones públicas.
“Hace diez minutos me ha llegado una citación de la fiscalía, del fiscal del caso. La citación para el día de mañana (por hoy) para que preste declaración”, contó.
No obstante, aclaró que no posee información adicional para aportar sobre el hecho: “La verdad es que no”.
También remarcó que no busca cuestionar formalmente la investigación judicial. “No voy a poner en tela de juicio el proceso judicial de este caso”, afirmó.
El caso sigue generando repercusiones
Pese a haber bajado el tono de sus declaraciones, Berenguer admitió que en la comunidad persisten dudas y malestar respecto al desenlace de la investigación.
“La frase la publiqué porque en general hay un descontento de parte de todo el pueblo veinticinqueño respecto a la autopsia”, señaló.
La muerte de Alberto Quiroga continúa generando conmoción en 25 de Mayo, incluso después de que la autopsia determinara que falleció de forma accidental tras una caída con su motocicleta.
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@radio_delsur La concejal Daniela Berenguer fue citada a declarar por el fiscal Adolfo Díaz tras sus explosivas declaraciones, donde puso bajo la lupa los resultados de la autopsia y cuestionó la transparencia de la investigación. "Nos quedan dudas", afirmó la edil, quien además adelantó que exigirá las grabaciones de las cámaras de seguridad cercanas al lugar del hallazgo. Berenguer no solo apuntó a la causa judicial, sino que lanzó un duro diagnóstico sobre el departamento, asegurando que la juventud está "sumergida en la droga" y denunciando una falta sistemática de respuestas ante los hechos de inseguridad. A pesar de haber manifestado temor por posibles represalias hacia su familia, la concejal ratificó su postura crítica, transformando un expediente técnico en un reclamo social que mantiene en vilo a toda la comunidad veinticinqueña. #SanJuan#25DeMayo#Justicia#AlbertoQuiroga#Policiales sonido original - Radio Del Sur